Chủ động phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp

UBND tỉnh vừa ban hành công văn giao Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các KCN.

Theo đó, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các KCN. Để tập trung phòng chống, dập dịch hiệu quả, có phương án bảo đảm hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các KCN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của BCĐ Quốc gia trong phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo tất cả các KCN nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19. Kiên quyết dừng hoạt động khi không bảo đảm an toàn và không cập nhập mức độ an toàn lên hệ thống. Chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn...

NHÃ UYÊN