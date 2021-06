Công an chung sức phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch.

Lực lượng CSGT (PC08)-Công an tỉnh ghi nhận thông tin người điều khiển phương tiện tại chốt kiểm tra y tế liên ngành trên Quốc lộ 56.

KIỂM SOÁT CHẶT NGƯỜI VÀO TỈNH

Trong những ngày qua, công tác kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh BR-VT và kiểm tra các trường hợp nhập cảnh trái phép được lực lượng công an siết chặt. Từ ngày 19/5, tại Quốc lộ (QL) 51, tổ liên ngành đã tăng thêm 2 chốt kiểm tra y tế, kiểm tra khép kín 24/24 tất cả phương tiện vào tỉnh. Quá trình kiểm tra, Tổ liên ngành đã phát hiện nhiều trường hợp khả nghi để có hướng xử lý kịp thời. Điển hình như khoảng 8 giờ sáng 29/5, Tổ liên ngành kiểm soát về khai báo y tế ở điểm chốt QL51 (địa phận TX. Phú Mỹ, giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) kiểm tra xe ô tô tải biển số 60C-559.33, do anh Thạch Ngọc Bưởi (SN 2001, quê Trà Vinh) điều khiển và phát hiện 7 người ngồi sau thùng xe, gồm: 6 nam và 1 phụ nữ, đều quê tỉnh Sóc Trăng nhưng không khai báo. Tài xế Thạch Ngọc Bưởi khai nhận, những người trong thùng xe là người lao động được đưa từ Sóc Trăng xuống huyện Xuyên Mộc để làm thuê cho một trang trại gà.

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng Phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh, thành viên Tổ liên ngành cho biết, sau khi kiểm tra y tế, lấy lời khai, lực lượng chức năng đã test nhanh nhóm người này, kết quả cho âm tính với SARS-CoV-2. Ngành Y tế TX. Phú Mỹ đã phun xịt, khử khuẩn xe tải trên.

Song song đó, lực lượng chức năng còn tăng cường kiểm soát đường biển. Nhờ làm tốt công tác này, ngày 22/5, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Vũng Tàu (cập bến cầu Rạch Bà, phường 11, TP. Vũng Tàu). Trong đó, ông T. (chủ tàu) sau khi rời bến lên TP. Hồ Chí Minh đã được đưa đi cách ly tập trung tại TP. Thủ Đức, còn những người nhập cảnh trái phép cũng đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Trung cấp y tế tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP

Bên cạnh hoạt động trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai phương án, kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng tuyên truyền, thực hiện các phương án chống dịch. Các lực lượng nắm bắt, điều tra, lập danh sách kịp thời trong ngày mọi trường hợp về từ quốc gia và địa phương có dịch để tổ chức cách ly, theo dõi; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng điều tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Công an tỉnh giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương chủ động nắm tình hình, quản lý chặt số người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt động trên địa bàn cũng như số công dân Việt Nam nhập cảnh từ các nước có dịch về địa phương nhằm phòng ngừa phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Tại khu vực cửa khẩu, KCN có người qua lại, đến làm việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các lực lượng chức năng, công an các huyện, thị xã kiểm soát chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, kiểm tra y tế đối với công dân trước khi nhập cảnh vào địa bàn. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tại đơn vị; cấp đầy đủ các thiết bị y tế như khẩu trang, găng tay y tế, cồn sát khuẩn.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đồng thời nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải, chia sẻ, đưa tin sai lệch về công tác phòng, chống dịch COVID-19, gây hoang mang trong dư luận; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cách ly, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN