Cách ly tạm thời 110 trường hợp đến từ quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh)

Ngày 31/5, Đoàn kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 do ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID -19 làm Trưởng Đoàn, cùng đại diện Công an TP.Vũng Tàu, Phòng Y tế và VH-TT TP.Vũng Tàu kiểm tra tình hình giám sát người đến từ vùng dịch khu vực phường 7, 8, 10 và Nguyễn An Ninh - là những phường có đông người đến từ quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh).

Ông Hoàng Vũ Thảnh (bìa trái), Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra tại UBND phường 8 (TP.Vũng Tàu).

Theo Phòng Y tế TP.Vũng Tàu, tính đến sáng 31/5, trên địa bàn TP.Vũng Tàu có 110 người đến từ quận Gò Vấp từ ngày 30/5. Trong đó, phường 7, 8, 10 và phường Nguyễn An Ninh có 51 người. Những người này, thuộc diện phải cách ly y tế tập trung. Trong quá trình chờ bố trí địa điểm cách ly tập trung cho họ, các phường được yêu cầu phải ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly tạm thời tại nhà. Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, trong số 4 phường nói trên, thì phường 8 chưa ban hành các quyết định cách ly tạm thời đối với 20 người. Đoàn đã yêu cầu phường 8 thực thi ngay việc ban hành quyết định cách ly tạm thời với những người này.

Đến cuối giờ chiều 31/5, theo nguồn tin của PV, tất cả 110 trường hợp đến từ quận Gò Vấp đều đã có quyết định áp dụng biện pháp cách ly tạm thời tại nhà.

Được biết, TP.Vũng Tàu sẽ trưng dụng Trường TH Thắng Tam (phường Thắng Tam) làm khu cách ly tập trung đối với những người trở về từ vùng dịch đã có lệnh phong toả.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG