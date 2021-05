TP.Vũng Tàu ráo riết kiểm soát thực hiện phòng, chống dịch

Từ 5h sáng 9/5, các Chủ tịch UBND phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Rạch Dừa, Thắng Tam đã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng tại 10 khu vực bao gồm các bãi biển, đường Viba lên Núi Lớn, đường lên Hải Đăng.

Lực lượng chức năng UBND phường 4 (TP.Vũng Tàu) lập biên bản trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng tại khu vực đường Viba lên Núi Lớn.

Đó là chỉ đạo của ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tại văn bản hỏa tốc 3008/UBND-VP ngày 9/5 về phân công lực lượng hỗ trợ kiểm tra việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, đến 17h ngày 9/5, các phường đã lập biên bản 152 trường hợp, ra quyết định xử phạt 60 trường hợp với số tiền 109 triệu đồng.

Ông HoàngVũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra thực tế tại các bãi biển, đường Viba lên Núi Lớn, đường lên Hải Đăng, bên cạnh sự ý thức của người dân thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng, vẫn còn nhiều người dân chủ quan, lơ là trong việc chấp hành như: không đeo khẩu trang nơi công cộng, đeo khẩu trang không đúng cách, đeo để đối phó lực lượng chức năng kiểm tra... Chính vì vậy, từ 5h ngày 9/5 đến hết ngày 12/5, UBND TP.Vũng Tàu phân công nhiệm vụ lực lượng hỗ trợ kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại 10 điểm bao gồm các bãi biển công cộng và đường lên núi Lớn, Hải Đăng như sau: khu vực đường Viba lên núi Lớn (TP.Vũng Tàu), lực lượng UBND phường 4 phối hợp với UBND phường Thắng Nhì đường lên Hải Đăng (phường 2), UBND phường 2 chủ trì và UBND phường 3 hỗ trợ; khu vực Bãi Sau thuộc phường 2 và khu vực Bãi Dứa thuộc phường 2 do UBND phường 2 chủ trì và UBND phường 7 hỗ trợ kiểm tra xử lý; khu vực Bãi Sau thuộc phường Thắng Tam do UBND phường Thắng Tam kiểm tra xử lý; khu vực Bãi Sau thuộc phường 8 do UBND phường 8 kiểm tra xử lý; khu vực Bãi Trước, Công viên Bãi Trước thuộc phường 1 do UBND phường 1 chủ trì và UBND phường 9 hỗ trợ kiểm tra; khu vực bãi biển thuộc phường 10 do UBND phường 10 chủ trì và UBND phường Rạch Dừa hỗ trợ kiểm tra xử lý; khu vực bãi biển phường 5 do UBND phường 5 kiểm tra xử lý.

