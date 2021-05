LỜI CẢM TẠ

Vợ, Mẹ, Bà, Cụ chúng tôi là Cụ Bà: DƯƠNG THỊ SOI (Pháp danh Quảng An, sinh năm 1930, quê quán: Thôn Quang Bị, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), do tuổi cao, sức yếu đã tạ thế vào 14 giờ 30 ngày 4/5/2021 (tức ngày 23/3 năm Tân Sửu), hưởng thượng thọ 92 tuổi, an táng vào ngày 7/5/2021 (tức ngày 26/3 năm Tân Sửu), tại Nghĩa trang Kim Tơ, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

- Quý Chư tôn đức, hòa thượng: Thượng tọa Thích Quảng Ngôn - Viện chủ chùa Phổ Quang - Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Chánh Thiện - Chùa Linh Sơn, phường Thắng Nhì - TP.Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Minh Trí - tỉnh Khánh Hòa; Đại Đức Thích Tâm Như, Phó trưởng Ban Pháp chế Phật giáo tỉnh Bình Thuận, Trụ trì Chùa Pháp Lạc, tỉnh Bình Thuận; Đại Đức Thích Quảng Thông; Đại Đức: Thích Trí Pháp;

- Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 129 - TCTTCSG, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Hải đoàn 129; Đại diện BCHCĐCS Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn; Đại diện BGĐ các Công ty TCIT, TCTT, TCCO, TCCT thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn; Đại diện Phòng Cán bộ, Phòng Xăng dầu, Phòng Điều tra Hình sự Khu vực 3, Quân chủng Hải quân; BCH Cửa khẩu Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- UBND xã Phạm Trấn (tỉnh Hải Dương), BĐH Hội người cao tuổi phường 2, phường 10, BĐH KDP4, KP1 phường Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu); phường Cát Lái (quận 2, TP.Hồ Chí Minh);

- Hội đồng hương tỉnh Hải Dương; Chi hội đồng hương Hải Hưng TP.Vũng Tàu; Hội đồng hương tỉnh Hải Dương tại tỉnh Đắk Nông; Hội đồng hương tỉnh Hải Dương tại TP. Hồ Chí Minh; Hội đồng hương tỉnh Hải Dương xã Trà Tân, Bình Thuận;

- Quý Công ty: Văn Trảnh, Huy Hoàng, Côn Đảo, Thành Nam, Phúc Đại Lợi Phương Nam, Thái Bình Dương, Việt Hưng;

- Quý gia đình thông gia, họ hàng nội ngoại, bạn hữu gần xa, hàng xóm láng giềng đã đến, gửi vòng hoa, điện lời thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng và đưa tiễn Vợ, Mẹ, Bà, Cụ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình

Trưởng nam Phạm Hồng Minh và gia đình

đồng cảm tạ!