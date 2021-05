Mô hình hay cần nhân rộng

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh đã triển khai mô hình “Tổ an toàn COVID-19” tại các DN. Chỉ sau 1 tuần, BR-VT đã có hơn 500 DN thành lập được hơn 1.000 “Tổ an toàn COVID-19” với 3.000 thành viên.

Thành viên “Tổ an toàn COVID-19” Công ty CP LDT (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) kiểm tra thân nhiệt người lao động và yêu cầu sát khuẩn tay trước khi vào cổng.

NHIỀU LỚP PHÒNG DỊCH

Hàng ngày, thành viên của 10 “Tổ an toàn COVID-19” tại Công ty TNHH Prime Asia (KCN Mỹ Xuân A2, TX. Phú Mỹ) đều có mặt ở các xưởng sản xuất, khu vực nhà ăn để tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân, lao động (CNLĐ) thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc. Đặc biệt, Tổ thường xuyên nhắc nhở CNLĐ tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khai báo y tế trung thực. Thành viên các “Tổ an toàn COVID-19” cũng luôn theo dõi sát và giám sát tình hình sức khỏe, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở 2 lớp là cổng vào DN và trong nhà xưởng. Nhờ sự vào cuộc tích cực này, ý thức tuân thủ quy định phòng, chống dịch của CNLĐ được nâng cao rõ rệt.

Ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Prime Asia, Trưởng Ban Phòng, chống dịch COVID-19 DN cho hay, tất cả thành viên “Tổ an toàn COVID-19” đều đã được tập huấn, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, hướng dẫn các biện pháp để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại nơi làm việc. Ngoài thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở CNLĐ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành viên “Tổ an toàn COVID-19” còn phát hiện, kiến nghị với BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 DN xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch.

“DN có hơn 1.600 CNLĐ. Với số lượng lớn CNLĐ như vậy, chúng tôi không thể kiểm soát hết được việc khai báo y tế của từng người. Một số CNLĐ có tình trạng khai báo thiếu trung thực do sợ phải cách ly. Từ khi có Tổ an toàn, NLĐ trở về từ vùng dịch hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 được phát hiện kịp thời. Thông qua Tổ an toàn, hiện chúng tôi đã cách ly 5 trường hợp tại khu cư xá công ty và 15 trường hợp tự cách ly tại nhà. Tất cả trường hợp này khi cách ly vẫn được công ty trả lương bình thường”, ông Tùng cho biết thêm.

Công ty TNHH E-Top Việt Nam (KCN B1 Tiến Hùng, TX. Phú Mỹ) có hơn 3.700 CNLĐ. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Công ty đã thành lập được 60 “Tổ an toàn COVID-19”. Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH E-Top Việt Nam cho biết, các thành viên trong tổ chủ yếu là cán bộ CĐCS, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động và CNLĐ nòng cốt tại các xưởng. Hàng ngày, trước khi vào xưởng, thành viên “Tổ an toàn COVID-19” sẽ nhắc nhở, giám sát việc thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19 tại DN. Đồng thời, tuyên truyền, cập nhật thường xuyên tình hình diễn biến dịch COVID-19 để thông báo, hướng dẫn thực hiện cho CNLĐ.

THÀNH LẬP HƠN 1.000 “TỔ AN TOÀN COVID-19”

Được ví như lá chắn bảo vệ người lao động, việc thành lập “Tổ an toàn COVID-19” theo sáng kiến của LĐLĐ tỉnh nhanh chóng được triển khai. Tại CĐ Các KCN tỉnh, sau 1 tuần triển khai đã có 104 CĐCS tại DN thành lập 312 “Tổ an toàn COVID-19” với gần 1.000 người tham gia. Ông Lê Sóng Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐ Các KCN tỉnh đánh giá “Tổ an toàn COVID-19” đã phát huy vai trò tích cực ở từng DN. Tổ đã góp phần hỗ trợ DN, cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp trong DN khi tại DN có người mắc bệnh hoặc phải cách ly. Cùng với việc thành lập “Tổ an toàn COVID-19”, 104 CĐCS trong các KCN tỉnh đã ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Còn theo ghi nhận từ LĐLĐ tỉnh, đến thời điểm này, các DN, nhất là DN trong các KCN Đông Xuyên, Phú Mỹ, Mỹ Xuân... đã triển khai công tác phòng dịch, triển khai các kịch bản theo từng cấp độ dịch. Tại các nhà máy, xí nghiệp, CNLĐ đã tự giác thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch khi ra, vào nhà máy và cả ngoài giờ làm việc. Các DN có đông lao động như DN sản xuất giày da, gia công may mặc, sản xuất ba lô, túi xách... đều kiểm soát chặt chẽ CNLĐ ra vào nhà máy.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCNLĐ tại mỗi cơ quan, đơn vị, DN nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. LĐLĐ tỉnh đã phát động, đề nghị các cấp CĐ vận động các DN sản xuất kinh doanh (nhất là trong các KCN) ký cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc. Đồng thời, từ ngày 18/5, các cấp CĐ cũng phối hợp với DN thành lập “Tổ an toàn COVID-19” tại các DN. Sau 1 tuần, toàn tỉnh đã có hơn 500 DN thành lập được hơn 1.000 “Tổ an toàn COVID-19” với 3.000 thành viên.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN