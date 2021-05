Cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

Sáng 25/5, trên địa bàn TP.Vũng Tàu và TP. Bà Rịa đã xảy ra trận mưa lớn đầu mùa và kéo dài khoảng hơn 2 giờ khiến một số tuyến đường bị ngập. Mưa lớn diễn ra vào giờ đi làm nên người dân đi lại khá vất vả.



Mưa to khiến trời tối sầm, các phương tiện lưu thông trên đường 3/2 sáng 25/5 đều phải bật đèn khẩn cấp để tránh va chạm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo BR-VT, trận mưa lớn kéo dài từ 7 giờ 45 phút đến gần 10 giờ. Một số tuyến đường, vùng thấp trũng bị ngập cục bộ như đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần cầu Cỏ May hướng từ TP. Vũng Tàu đi TP. Bà Rịa; một phần khu đô thị Chí Linh (TP. Vũng Tàu); một số tuyến đường Bà Rịa – Châu Pha, đường Cách mạng Tháng Tám (TP. Bà Rịa), bị ngập khoảng 15-20cm.

Theo ông Tôn Thất Kha, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Khoa học – Công nghệ Việt Nam (Busadco). Ngay khi bắt đầu có mưa lớn, Busadco đã điều động hàng trăm công nhân túc trực xử lý các điểm có khả năng gây ngập để vớt rác, mở tấm đan thu nước. Tuy nhiên, tại điểm ngập đường Võ Nguyên Giáp nước rút chậm là do khu vực này thấp trũng và chưa có hệ thống thoát nước. Trong khi đó, đoạn này lại do Tổng cục Đường bộ (Bộ GT-VT) giao cho Công ty BVEC quản lý nên Busadco chỉ có thể hỗ trợ khơi thông dòng chảy, góp phần giải phóng lượng nước mặt trên đường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam phân tích trên nên từ 25/5 đến ngày 27/5 ở Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ (trong đó có BR-VT) có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa ở Nam Trung bộ và Nam bộ phổ biến 100 - 250mm/đợt, ở Tây nguyên phổ biến 150 - 300mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin, ảnh: QUANG VŨ