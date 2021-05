Khu công nghiệp chủ động ứng phó dịch bệnh

Tại một số DN trong KCN ở tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện ổ dịch COVID-19. Để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập các KCN trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu các DN, nhà máy, xí nghiệp, các KCN thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc tự đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh, chủ đầu tư các KCN, các DN đã kích hoạt phòng chống dịch ở mức cao nhất, để luôn ở thế chủ động ứng phó dịch.

Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông, chủ đầu tư KCN Đất Đỏ 1 trang bị máy rửa tay sát khuẩn tự động cho người lao động. Ảnh: THANH NGA

KÍCH HOẠT PHÒNG CHỐNG DỊCH Ở MỨC CAO NHẤT

Sáng 18/5, tại cổng ra vào Công ty TNHH Nhà thép PEB (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu), 2 nhân viên bảo vệ liên tục yêu cầu người lao động và khách hàng khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khuôn viên nhà máy. Ông Nguyễn Thành Lâm, Trưởng Phòng môi trường sức khỏe và an toàn Công ty TNHH nhà thép PEB cho biết, Công ty đã xây dựng phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất để sẵn sàng ứng phó khi có trường hợp người lao động (NLĐ) bị lây nhiễm. Theo đó, Công ty đã thành lập BCĐ phòng, chống dịch gồm lãnh đạo công ty, đại diện các phòng ban. Đồng thời, đánh giá nguy cơ rủi ro lây nhiễm; vệ sinh khử khuẩn hàng ngày tại văn phòng, nhà xưởng, nhà ăn, ký túc xá, xe đưa đón NLĐ…

Tại Công ty TNHH Đông Phương (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu), vào giờ ăn trưa, công nhân được chia thành từng nhóm không quá 10 người đi vào khu vực lấy thức ăn tại căn tin và được yêu cầu đeo khẩu trang cho đến khi dùng bữa. Nhà ăn có vách ngăn giữa mỗi NLĐ để tránh tiếp xúc trực tiếp. Nhóm công nhân trước ăn xong sẽ đến nhóm tiếp theo.

Công nhân Công ty TNHH Đông Phương trong giờ ăn trưa. Trên bàn ăn của công nhân đều có vách ngăn. Ảnh: MINH TÂM

Bà Vũ Thị Hoài Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đông Phương cho biết, Công ty có 2.273 NLĐ. Công ty đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cổng ra vào đến các khu vực sản xuất và phi sản xuất. Ngoài việc yêu cầu NLĐ thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, Công ty còn lập sổ theo dõi tình trạng sức của NLĐ liên tục trong ngày. Trường hợp nào có dấu hiệu mệt, sốt sẽ được cho nghỉ làm. “Chỉ cần lơ là, sơ sảy hoặc có người khai báo không trung thực thì nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ rất cao, công ty sẽ phải đóng cửa. Vì vậy, chúng tôi luôn nêu cao ý thức phòng, chống dịch”, bà Thanh thông tin.

Đặc thù của cảng Đông Xuyên là thường xuyên đón tàu hàng ra vào cảng. Ông Nguyễn Văn Huân, Trưởng phòng An toàn chất lượng cho biết, cảng Đông Xuyên là cảng quốc tế, thường xuyên tiếp nhận tàu hàng từ nhiều nước trên thế giới vào làm hàng. Do có yếu tố nước ngoài nên cảng yêu cầu thuyền viên nước ngoài không được lên bờ. Những trường hợp được lên sẽ có lối đi riêng và được theo dõi y tế chặt chẽ.

Khách hàng khi đến liên hệ công tác tại cảng Đông Xuyên phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn từ cổng ra vào. Ảnh: MINH TÂM

KHÔNG ĐỂ ĐỨT GÃY SẢN XUẤT

Trước việc một số KCN tại phía Bắc xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh BR-VT đã đưa ra các giải pháp để ngăn chặn và phòng, chống dịch trong các KCN nhằm bảo đảm an toàn cho NLĐ, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo các chuyên gia y tế, do phần lớn NLĐ ở thuê tại nhà trọ do tư nhân xây dựng, quản lý, diện tích chật hẹp, nhiều người ở chung phòng nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Do đó, tất cả các KCN trên địa bàn tỉnh đều đã rà soát và có kế hoạch phòng, chống dịch như: thành lập tổ phòng chống COVID-19, có vai trò như tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng nhưng hoạt động trong nhà máy, nhằm phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu dịch tễ và nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời, hầu hết các DN trong KCN điều chỉnh thời gian làm việc, giãn cách việc tập trung đông người trong giờ ăn, tan ca...

KCN Đất Đỏ 1 có khoảng 1.000 công nhân đang làm việc tại các DN. Trước nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập, KCN Đất Đỏ 1 đã có thông báo gửi các nhà đầu tư, khách hàng và NLĐ đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, thực hiện giãn cách công nhân trong các phân xưởng sản xuất; nắm chắc thông tin dịch tễ của NLĐ để chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khi có tình huống xảy ra. Các DN cũng rà soát lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất. (Ông Nguyễn Khắc Thanh, Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông, chủ đầu tư KCN Đất Đỏ 1)

Ông Lee Sung Jae, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dongjin Global (KCN Đất Đỏ 1, huyện Đất Đỏ) cho biết, Công ty có hơn 500 lao động. Để bảo đảm các đơn hàng đã được ký kết, đồng thời nâng cao mức phòng chống dịch, Công ty đã kích hoạt và rà soát lại hệ thống phòng, chống dịch bệnh, chủ động chia lệch thời gian hoạt động của các bộ phận, tránh tập trung đông tại nơi làm việc, phân xưởng, đồng thời khử trùng nhà xưởng mỗi tuần 1 lần. “Chúng tôi luôn ý thức rằng chỉ cần một công nhân nhiễm COVID-19, cả dây chuyền, cả phân xưởng, thậm chí cả công ty phải ngừng sản xuất. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 xảy ra tại các KCN sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, cũng như đời sống, việc làm của công nhân. Do vậy, hơn 1 năm qua, 4 chuyên gia người Hàn Quốc, trong đó có tôi không về thăm nhà nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh”, ông Lee Sung Jae nói thêm.

Ngày 18/5, ông Lê Xá, Phó Giám đốc BQL các KCN tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các DN trong KCN Đông Xuyên. Ông Lê Xá cho biết, qua ngày đầu kiểm tra cho thấy, các DN trong KCN đã kích hoạt mức độ phòng, chống dịch cao nhất để bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất kinh doanh. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các DN xem việc chống dịch là ưu tiên hàng đầu, rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, hạn chế tiếp xúc người với người. Tuy nhiên, các mẫu khai báo y tế của các DN chưa đồng bộ và còn làm thủ công. BQL các KCN đã yêu cầu DN thực hiện khai báo y tế bằng mã QR.

QUANG VŨ - TRÀ NGÂN