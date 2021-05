TP.Vũng Tàu kích hoạt nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

TIN LIÊN QUAN:

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cùng với lượng du khách từ các tỉnh, thành phố lân cận về tắm biển, vui chơi tăng đột biến, các bãi tắm của TP.Vũng Tàu đông nghịt người, chính quyền TP.Vũng Tàu đã kích hoạt nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch.

Ông Trần Đình Khoa (bìa phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và ông Hoàng Vũ Thảnh (thứ 2 từ phải qua), Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu khảo sát thực tế các điểm giám sát y tế tại Bãi Sau.

THỰC HIỆN NGHIÊM 5K

Từ 14h ngày 1/5, 17 điểm giám sát y tế tại các lối lên xuống bãi biển tại các bãi tắm đã làm nhiệm vụ nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Trong đó, Bãi Sau có 14 điểm, Bãi Trước có 3 điểm. Tại mỗi điểm giám sát y tế đặt ngay cạnh lối lên xuống bãi biển có 3 người: nhân viên y tế, đoàn viên và đại diện công an. Tại bàn giám sát y tế có 2 chai sát khuẩn, khẩu trang để du khách rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang cho du khách nếu họ không mang theo.

Ngay trong chiều 1/5, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã khảo sát thực tế các điểm giám sát y tế đồng thời động viên các lực lượng chức năng nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5.

Thành viên các điểm giám sát y tế phát khẩu trang cho người dân tắm biển tại Bãi Sau.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 14h, mặc dù ánh nắng còn khá gay gắt nhưng các bãi tắm đều đông người dân địa phương và du khách đến vui chơi, tắm biển. Hầu hết du khách ở dưới bãi biển đều không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, phát khẩu trang, người dân và du khách đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Một số du khách cố tình không chấp hành đeo khẩu trang, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt theo quy định để làm gương.

Thành viên Tổ giám sát cộng đồng phường 2 nhắc nhở du khách thực hiện việc đeo khẩu trang tại khu vực chợ Xóm Lưới.

Tại chợ Xóm Lưới (phường 2, TP.Vũng Tàu), nơi thu hút nhiều du khách đến mua hải sản, lực lượng chức năng phường 2 đã lập tổ giám sát cộng đồng nhắc nhở người dân buôn bán hải sản và du khách mua hải sản thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang đồng thời khuyến cáo nếu không tuân thủ quy định sẽ tiến hành xử phạt hành chính theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch UBND phường 2 cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 thành phố triển khai trong cuộc họp sáng 1/5, UBND phường 2 đã lập 2 tổ giám sát cộng đồng tại đến 2 điểm chợ Xóm Lưới và khu vực sân cột cờ - là 2 nơi tập trung đông người để nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Trong trường hợp người dân đã được nhắc nhở nhưng không thực hiện thì sẽ tiến hành xử phạt theo quy định”.

Lực lượng chức năng xử phạt một trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang.

THU HỒI GIẤY PHÉP CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ

Ngay trong sáng 1/5, Đoàn liên ngành gồm đại diện Phòng VH-TT TP.Vũng Tàu, Công an TP. Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Quản lý thị trường số 2, đã kiểm tra đột xuất 2 khách sạn: Green Hotel (đường Thùy Vân) và Vacsava (đường Phan Chu Trinh) về việc đăng ký quản lý lưu trú, trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang tại các khu vực lễ tân, nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Trong đó, Đoàn nhắc nhở chủ cơ sở nếu để du khách không đeo khẩu trang theo quy định thì sẽ tiến hành xử phạt người đứng đầu chủ cơ sở.

Ông Trần Bá Việt, Trưởng Phòng VH-TT TP.Vũng Tàu cho hay: “Phòng VH-TT tham mưu UBND TP.Vũng Tàu văn bản gửi các cơ sở, DN kinh doanh dịch vụ, du lịch, lưu trú trên địa bàn thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và 5K. Trong trường hợp Đoàn kiểm tra của thành phố phát hiện khách sử dụng dịch vụ của các cơ sở này không thực hiện 5K, đặc biệt không đeo khẩu trang sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở, DN; trường hợp các cơ sở, DN cố tình không chấp hành sẽ đề xuất cơ quan thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định”.

Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tiến hành kiểm tra về triển khai các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại quán cà phê Viva (151, Thùy Vân).

Song song đó, Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Phòng Y tế TP.Vũng Tàu cùng Công an TP.Vũng Tàu, Phòng Kinh tế cũng đã tiến hành việc kiểm tra về triển khai các quy định phòng chống dịch COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo ghi nhận, một số cơ sở đã triển khai trang bị nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang cho khách hàng. Tuy nhiên, việc thực hiện giãn cách giữa các khách hàng vẫn chưa được thực hiện. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở và khuyến cáo các chủ cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, trong ngày 1/5, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành văn bản về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu du lịch, khu vui chơi, cơ sở lưu trú. Theo đó, giao Phòng VH-TT, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế tổ chức kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và 5K tại các khu vui chơi, cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, lưu trú; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn; xử lý nghiêm các đơn vị không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch và để xảy ra trường hợp khách đến vui chơi tại các cơ sở này không đeo khẩu trang. Trong trường hợp các cơ sở này cố tình vi phạm, đề xuất cơ quan thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định. Đồng thời, UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị và Công an xã, phường tăng cường kiểm tra lưu trú để truy xuất người đến địa phương khi có yêu cầu, xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú theo quy định; hỗ trợ lực lượng để áp dụng các biện pháp cần thiết khi xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành. Các cơ sở kinh doanh lưu trú phải ghi rõ họ tên, số điện thoại của khách để phục vụ cho việc truy vết trong trường hợp cần thiết. Đặc biệt, tại Bãi Sau thành phố sẽ sử dụng flycam để phát hiện người dân và du khách không đeo khẩu trang khi tắm biển, vui chơi để xử lý.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG