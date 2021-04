Số vụ phạm pháp hình sự giảm 24,4% trong cao điểm trấn áp tội phạm

Ngày 8/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I và tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trong quý I và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an đã triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu với quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành, khởi tố 9 đối tượng, thu giữ hàng ngàn con dấu, bằng cấp, CCCD, GPLX giả; điều tra mở rộng vụ án tàng trữ vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích" bắt 2 đối tượng, thu giữ 32 khẩu súng các loại, 900 viên đạn cao su, 54 bình hơi cay và 100 hung khí các loại... Trong đợt cao điểm, số vụ phạm pháp hình sự giảm 24,4% so với cùng kỳ năm 2020, giảm 15,2% so với thời gian trước cao điểm.

 Cùng ngày, Công an tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Chương trình “Hiến máu tình nguyện” đợt 1. Chương trình được tổ chức thành 3 đợt vào các ngày 8, 14 và 26/4 tại Công an tỉnh và trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP. Vũng Tàu, dự kiến thu được 400 đơn vị máu.

THÀNH TRUNG