Những cột điện "nở hoa"

Ngoài công trình này, trên địa bàn TP. Vũng Tàu còn có nhiều công trình bích họa do các hội, đoàn thể thực hiện, đã tô điểm cho phố phường thêm đẹp. Điển hình như: công trình “Đường tranh bích họa” dài khoảng 100m tại hẻm số 6 Trần Phú do Hội LHPN TP. Vũng Tàu thực hiện; công trình “Đường tranh bích họa” trên tường SVĐ Lam Sơn, do Thành Đoàn Vũng Tàu thực hiện; công trình “Cột điện nở hoa” do Đoàn phường Thắng Tam thực hiện; công trình vẽ tranh bích họa trên tường với chủ đề “Quê hương xanh” do Đội TNTP, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn An Ninh và Hội LHPN phường 9 thực hiện tại Trường THCS Nguyễn An Ninh (số 1 Nguyễn Văn Cừ, phường 9)…