Côn Đảo trước áp lực thiếu nước sinh hoạt

Huyện Côn Đảo có 144 cơ sở lưu trú với 261 bể dự trữ nước với tổng sản lượng 2.146m3. Sản lượng nước tiêu thụ của các cơ sở lưu trú trong tháng 3/2021 tăng 99,56% so với tháng 2/2021 và tăng 51,18% so với cùng kỳ. Các dịch vụ đi kèm có sử dụng nước như nhà hàng, quán ăn… sản lượng nước thực tế tiêu thụ trong tháng 3/2021 tăng 31,93% và tăng 14,88% so với cùng kỳ. Dự kiến thời gian tới lượng khách đến Côn Đảo tiếp tục tăng do địa phương đang triển khai các hoạt động lễ hội trong tháng 4 và tháng 5/2021 sẽ dẫn đến áp lực nước trong đường ống tại một vài khu vực vào thời gian cao điểm rất yếu, không đủ nguồn nước máy để phục vụ sinh hoạt của người dân.