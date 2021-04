Tiếp cận tận khu dân cư, mở rộng độ bao phủ BHXH

Phấn đấu đạt trên 35,5% lực lượng lao động (LLLĐ) tham gia BHXH, 32% LLLĐ tham gia BHTN và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91% dân số là những chỉ tiêu UBND tỉnh đặt ra cho ngành BHXH trong năm 2021. Việc phát triển đối tượng tham gia thụ hưởng nhằm mở rộng phạm vi bao phủ, tạo điều kiện cho mọi người dân trong việc tiếp cận, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bà Trương Thị Quân (bìa trái), Tổ trưởng Tổ dân vận ấp Phước Lợi (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) vận động người dân tham gia BHYT.

“Tham gia BHXH tự nguyện, tôi cảm thấy yên tâm khi về già vì có khoản lương hưu...”, nông dân Lê Văn Tư (ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) nói, khi ông đăng ký tham gia BHXH cho cả hai vợ chồng. Ông Tư thật thà chia sẻ, sau khi được nhân viên BHXH tỉnh tư vấn về BHXH tự nguyện: “Giờ tôi mới biết về BHXH tự nguyện. Xưa nay tôi cứ nghĩ phải làm Nhà nước, hay các công ty, xí nghiệp... mới có lương hưu. Giờ biết rồi, nên tôi tham gia ngay, đăng ký cho cả hai vợ chồng. Sau này đỡ lo trở thành gánh nặng cho người thân”.

Ông Tư là một trong những nông dân trực tiếp đăng ký đóng BHXH tự nguyện tại buổi tuyên truyền của BHXH tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tại huyện Xuyên Mộc vào trung tuần tháng 3/2021.Tại buổi tuyên truyền, nhân viên BHXH tỉnh đã giới thiệu tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện và các quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, đưa ra các ví dụ cụ thể về mức đóng, mức hưởng khi tham gia…

Trên đây là một trong chuỗi hoạt động đổi mới tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân về chính sách BHXH, BHYT, hướng tới mở rộng độ bao phủ của các chính sách này do BHXH tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thực hiện. Những kiến thức về chính sách, tầm quan trọng và ý nghĩa xã hội lớn của việc tham gia BHXH, BHYT đã chuyển tải trực tiếp đến hội viên nông dân thông qua các buổi tuyên truyền đến tận các địa phương, các huyện vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, các hội viên nông dân sẽ tiếp tục tuyên truyền chính sách, lợi ích của BHYT, BHXH đến người nông dân trong địa bàn mình phụ trách, tạo sự lan tỏa, bao phủ rộng rãi.

Còn tại các địa phương, với phương châm: đến từng nhà, gặp từng người, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân để tự nguyện tham gia cũng đem lại hiệu quả trong việc nhân rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đơn cử như tại phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu), chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được quy định trong Nghị quyết của Đảng ủy phường. Theo đó, mỗi Chi bộ trên địa bàn phường đề ra các chỉ tiêu phù hợp thực tiễn phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH.

Ông Nguyễn Đình Mai, Bí thư Chi bộ Khu phố 4 (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) cho hay, cán bộ cấp ủy Chi bộ gương mẫu vận động gia đình 100% tham gia BHYT, BHXH. Thêm vào đó, hàng tháng, tại cuộc họp tổ dân cư, lãnh đạo khu phố, Hội Phụ nữ, Đoàn viên, Hội Cựu chiến binh cùng “vào cuộc” tuyên truyền, vận động, phổ biến lợi ích của chính sách BHXH, BHYT; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí mua BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tương tự, với mô hình “Vận động hộ gia đình tự nguyện tham gia BHYT” của Tổ Dân vận ấp Phước Lợi (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ), đến cuối năm 2020, người dân tham gia BHYT tại ấp Phước Lợi đạt mức 95%, hoàn thành một trong những tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Theo BHXH tỉnh, đến cuối năm 2020, tổng số đối tượng tham gia BHXH toàn tỉnh là: 213.090 người, chiếm tỷ lệ 33,74% LLLĐ (trong đó, BHXH bắt buộc: 204.559 người, BHXH tự nguyện: 8.531 người), thấp hơn 0,46% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao, số đối tượng còn phải thực hiện để đạt chỉ tiêu là 2.908 người; BHTN là 196.028 người, chiếm tỷ lệ 31,04% LLLĐ, thấp hơn 0,56% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao, số đối tượng còn phải thực hiện để đạt chỉ tiêu là 3.547 người; BHYT là 1.009.029 người; đạt tỷ lệ bao phủ 87,47% dân số, thấp hơn 2,53% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg và HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, số đối tượng còn phải thực hiện để đạt chỉ tiêu là 29.161 người.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh cho hay, để phấn đấu đạt các chỉ tiêu của Trung ương và UBND tỉnh đặt ra, từ đầu năm, ngành đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố, Phòng LĐTBXH, Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT, BHXH huyện và đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn để tìm hiểu, nhân rộng các cách làm hay, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Bài, ảnh: QUANG LÊ