Ban Lễ tang và gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể phường Thắng Tam; Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện Vũng Tàu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Y dược TP. Hồ Chí Minh; Chùa Linh Sơn cổ tự TP. Vũng Tàu; Chi ủy Ban Điều hành 5 khu phố phường Thắng Tam; Câu lạc bộ Công an hưu trí Vũng Tàu; Tiểu đoàn 877 Công an Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo; Họ tộc Hồ Văn xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Bà con khu phố 1, phường Thắng Tam; Bà con họ Hồ tại TP. Vũng Tàu; Bạn bè thân hữu gần xa đã đến chia buồn, gửi vòng hoa, phúng viếng, tổ chức Lễ truy điệu và tiễn đưa Cụ ông HỒ VĂN XUÂN (SN 1937), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 55 tuổi Đảng. Mất ngày 19/4/2021 (nhằm ngày 8 tháng Ba năm Tân Sửu), hưởng thọ 85 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin được niệm tình lượng thứ.

Ban Lễ tang và gia đình đồng cảm tạ!