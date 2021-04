500 đại biểu dự hội nghị thông tin về tình hình an ninh, an toàn mạng

Ngày 1/4, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị “Thông tin tình hình an ninh, an toàn mạng và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. 500 đại biểu là bí thư, phó bí thư, đảng ủy viên, chi ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và CBCCVC các cơ quan trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được phổ biến các thông tin về vai trò, vị trí của Luật An ninh mạng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm chủ quyền, quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước; các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và thực hiện thành công chuyển đổi số của quốc gia và của tỉnh BR-VT.

THI PHONG