TP.Bà Rịa: Dân đồng thuận, đô thị thêm văn minh

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, TP. Bà Rịa đã xây dựng và thực hiện hàng trăm mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, nhiều mô hình đã phát huy được hiệu quả, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh.

Công an phường Phước Hiệp (TP. Bà Rịa) theo dõi trật tự đô thị trên địa bàn qua camera.

Hầu hết người dân hẻm 585, Cách Mạng Tháng Tám (khu phố 3, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) đều đồng tỉnh ủng hộ khi được chính quyền vận động đóng góp để nâng cấp, thảm nhựa tuyến hẻm. Trong đó, Giáo xứ Thủ Lựu ủng hộ 30 triệu đồng và vận động bà con giáo dân đóng góp gần 70 triệu đồng.

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Bửu Kim, Chánh xứ Giáo xứ Thủ Lựu chia sẻ: “Hẻm 585, Cách Mạng Tháng Tám nằm cạnh Giáo xứ Thủ Lựu. Với trên 95% hộ dân là đồng bào Công giáo sinh sống tại đây, nếu hẻm được nâng cấp sẽ tạo thuận lợi hơn cho bà con giáo dân khi đi lễ nhà thờ và sinh hoạt. Nhận thấy những lợi ích này, lại được giáo xứ vận động, bà con đồng lòng ủng hộ. Nhờ đó, việc nâng cấp tuyến hẻm đã được hoàn thành trong năm 2020”.

Ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy phường Phước Nguyên cho biết, trong hơn 10 năm thực hiện mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân đóng góp sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường hẻm”, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Phước Nguyên đã đóng góp chi phí, ngày công, hiến đất nâng cấp, làm mới, sửa chữa 45 tuyến đường hẻm với chiều dài trên 4.000m, tổng chi phí hơn 7,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 2,2 tỷ đồng. Đặc biệt, khu phố 2 đã hoàn thành bê tông hóa 20/20 tuyến đường hẻm, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đi lại của nhân dân.

Tương tự, mô hình vận động lắp camera an ninh do UBND phường Phước Hiệp triển khai từ năm 2019 đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Đảng viên gương mẫu đi đầu, đóng góp được hơn 66 triệu đồng; các DN trên địa bàn phường ủng hộ 38,2 triệu đồng; 6 khu phố đóng góp hơn 136,6 triệu đồng. Từ số tiền này, địa phương đã lắp 85 camera phục vụ cho công tác giám sát, bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.

Ông Mã Duy Cường, Chủ tịch UBND phường Phước Hiệp cho biết, tất cả dữ liệu ghi lại từ 85 camera được truyền về máy chủ đặt tại trụ sở Công an phường Phước Hiệp. Khi có vụ việc phát sinh, từ hình ảnh của các camera, Công an phường sẽ phối hợp với các lực lượng địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, nhận dạng, theo dõi để bắt giữ các đối tượng nghi vấn, phục vụ đắc lực cho công tác truy xét các vụ án một cách nhanh chóng và thuận lợi. Ngoài ra, camera an ninh đã tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, người dân chấp hành tốt nếp sống văn minh đô thị, không xả rác bừa bãi như trước.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Bà Rịa cho biết, phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận. Do vậy, Thành ủy Bà Rịa đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể thành phố tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Để phát huy hiệu quả, thành phố đã kịp thời sơ kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Theo đó, năm 2020, TP. Bà Rịa có 47 đơn vị đăng ký thực hiện 165 mô hình và 7 điển hình “Dân vận khéo”. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng và thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể được nâng lên, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của TP. Bà Rịa trong năm 2020.

Bài, ảnh: QUANG LÊ