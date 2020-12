Tuyên truyền chủ điểm "đã uống rượu bia thì không lái xe"

Ngày 27/12 tại UBND xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức) đã diễn Hội nghị tuyên tuyền bảo đảm an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) năm 2020 chủ đề “Đã uống rượu bia thì không lái xe” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phối hợp với Phòng CSGT (Công an tỉnh) tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của 250 người dân các xã: Bình Giã, Bình Trung, Xuân Sơn, Sơn Bình (huyện Châu Đức).

Tại Hội nghị, Đại úy Mai Bá Thi, cán bộ Phòng CSGT đã thông tin cho người dân về tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh năm 2020; nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu TNGT. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: đội mũ bảo hiểm đúng quy định; không sử dụng rượu, bia và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông...

Trước đó, ngày 26/12, Hội nghị cũng được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Học tập cộng đồng xã Phước Hưng (huyện Long Điền), với 250 người dân các xã, thị trấn ven biển, gồm: Phước Hưng, Phước Tỉnh và Long Hải.

DIỄM QUỲNH