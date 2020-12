Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ TT-TT phối hợp với Bộ GD-ĐT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Trung ương Đoàn, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) và trao giải Ba quốc tế cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020).

Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn cho biết, mỗi năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) chọn một vấn đề nổi bật để làm chủ đề cho cuộc thi Viết thư quốc tế. Chủ đề được chọn thường là những vấn đề mang tính toàn cầu và hướng học sinh đến những giá trị nhân văn cao cả. Tham gia cuộc thi, các em học sinh không chỉ rèn kỹ năng viết văn mà còn được thể hiện những hiểu biết và tình cảm của mình về những vấn đề thời đại, mang tầm ảnh hưởng quốc tế.

Tại cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49, em Phan Hoàng Phương Nhi (Lớp 7/2, Trường THCS Duy Tân, TP. Huế) đã đoạt giải Nhất quốc gia và giải Ba quốc tế, trở thành học sinh thứ 15 của Việt Nam đoạt giải quốc tế trong thời gian 32 năm Việt Nam tham gia cuộc thi.

Cũng trong chương trình, đại diện Bộ TT-TT đã phát động cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) với chủ đề: “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19 (tiếng Anh là Write a letter to a family member about your experience of the COVID-19 pandemic).

Đối tượng dự thi là học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống. Thời gian nhận bài từ ngày 1/12/2020 đến ngày 28/2/2021 (tính theo dấu Bưu điện). Bài dự thi gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Địa chỉ: 05, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam.

NGỌC BÍCH