Kỳ 20: Lẩu cá đuối - ăn là "ghiền"

Theo chị Hải Thanh, chủ quán Lẩu cá đuối (40, Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu) thì quán mở ngót nghét hơn 20 năm. Món lẩu cá đuối hấp dẫn nhiều thực khách bởi vị ngọt thanh, chua chua, rất ngon miệng.

Món lẩu cá đuối đầy màu sắc, rất đáng để thưởng thức mỗi lần có dịp đến Vũng Tàu.

Chị Thanh chia sẻ: “Cá đuối có quanh năm nhưng vào mùa là từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch, do đó món lẩu cá đuối vào thời điểm này cũng ngon, rẻ hơn. Cá đuối hầu như không có xương hoặc nếu có thì xương sẽ chỉ ở phần đầu và sống lưng (đối với những con cá to). Gần như toàn bộ phần gọi là xương cá đều như sụn non, ăn giòn sần sật. Thịt cá đuối dai và ngọt nước, nhờ đó mà vị của cá đuối không giống những loài cá biển khác. Lẩu cá đuối muốn ngon thì cá phải tươi, có lẽ đó là lý do chỉ ở những vùng biển mới thật sự có lẩu cá đuối ngon”.

Theo chị Thanh, lẩu cá đuối ngon là phải dùng cá đuối nghệ tươi và lớn vì thịt dai. Ngoài cá đuối nghệ, nguyên liệu còn có: măng chua, bắp chuối thêm gia vị nghệ tươi, sả, ớt… Chế biến lẩu cá đuối cũng không quá cầu kỳ. Cá đuối tươi sau khi làm sạch được tẩm ướp gia vị, nghệ, ớt, hành. Sau đó, xào săn cá rồi xếp ra dĩa. Tiếp đến là nấu nước dùng cùng với sả, măng chua và mẻ… Lẩu cá đuối thường được ăn cùng mì hoặc bún kèm theo rau muống cùng nhiều loại rau khác.

Khi bắt đầu ăn sẽ nhúng từng lát cá đuối vào nồi nước lẩu đang sôi sùng sục, mùi cá thơm hòa quyện cùng nước dùng lẩu gây kích thích vị giác. Đặc biệt, khi miếng cá đuối chín đều thì phần thịt sẽ săn lại, chấm với nước mắm cay thì không có chỗ chê. Cá đuối ăn ngon nhất là khi vừa vớt ra nồi lẩu, thưởng thức ngay khi còn nóng mới trọn vẹn hương vị.

Anh Trần Hữu Mai (ngụ TP. Hồ Chí Minh, khách du lịch Vũng Tàu) vui vẻ cho hay: “Đi du lịch Vũng Tàu, chúng tôi thường chọn món lẩu cá đuối để thưởng thức vì ngon và giá cả phù hợp. Đặc biệt, không gì tuyệt vời hơn trong những ngày phố biển se se lạnh, được ngồi quanh nồi lẩu cá đuối nhâm nhi cùng vài người bạn”.

Bài, ảnh: HOÀNG BÁCH