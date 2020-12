Được giúp luống rau, con giống, nhiều phụ nữ thoát nghèo

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ của TP.Bà Rịa đã triển khai hiệu quả những hoạt động, mô hình hay hỗ trợ phụ nữ khó khăn. Nhờ đó, hàng ngàn lượt phụ nữ được hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, học nghề, giới thiệu việc làm, có thẻ BHYT miễn phí…

Năm 2020, các cấp Hội đã giới thiệu cho 212 phụ nữ vào làm tại các cơ sở dịch vụ tư nhân, xí nghiệp. Trong ảnh: Phụ nữ trên địa bàn TP.Bà Rịa tham gia tìm hiểu thông tin việc làm tại Phiên giao dịch việc làm năm 2020.

TRAO “CẦN CÂU”

Nhìn cuộc sống gia đình bà Nguyễn Thị Đạt, hội viên Hội LHPN phường Long Hương bây giờ, bà con lối xóm đều mừng vì bà Đạt không còn cảnh phải chạy ăn từng bữa như trước đây. Trong lúc đang nhổ cỏ, chăm sóc cho vườn rau sạch, bà thổ lộ: “Từ ngày có vườn rau sạch, mỗi tháng thu nhập gia đình tôi đã tăng hơn 5 triệu đồng/tháng. Gia đình tôi lúc trước rất nghèo, do tôi không có việc làm ổn định. Tôi từng không biết làm sao để nuôi các con. Năm 2016, tôi được Hội LHPN TP.Bà Rịa và Hội LHPN phường Long Hương hỗ trợ vay 20 triệu đồng để trồng rau an toàn. Có vốn, cùng với sự giúp đỡ của chị em phụ nữ phường, tôi tham gia tổ phụ nữ đoàn kết trồng rau an toàn phường Long Hương. Tôi được chị em trong tổ hướng dẫn quy trình trồng rau an toàn, chăm sóc đúng kỹ thuật, nên vườn rau của tôi cho thu nhập khá. Năm 2019, gia đình tôi đã không còn nằm trong diện hộ nghèo”.

Bà Đạt là một trong số những hội viên được hỗ trợ vốn vay của Hội Phụ nữ để làm kinh tế thông qua Mô hình “Tổ phụ nữ đoàn kết trồng rau an toàn” do Hội LHPN phường Long Hương phối hợp với Hợp tác xã Quyết Thắng thực hiện. Ngoài trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật, mô hình còn liên kết tiêu thụ với các chợ, siêu thị trên địa bàn. Nhờ đó, những người tham gia mô hình đều làm ăn có hiệu quả.

Tương tự, bà Đinh Thị Tước (ấp Bắc, xã Long Phước) cũng là một trong những hộ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Hội Phụ nữ để vươn lên thoát nghèo. Gia đình bà Tước hết sức khó khăn vì không có vốn sản xuất, việc làm không ổn định, là hộ nghèo chuẩn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Năm 2016, thông qua hội phụ nữ xã, bà được giới thiệu vay 50 triệu đồng để chăn nuôi dê. Cũng từ đây, cuộc sống gia đình bà Tước thay đổi hẳn. Năm 2017, bà tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.

Theo báo cáo của Hội LHPN TP. Bà Rịa, trong năm 2020, các cấp Hội đã hỗ trợ gần 4.120 lượt phụ nữ vay hơn 55 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình. Hội cũng tiếp tục phối hợp với BCĐ giảm nghèo địa phương giúp đỡ, hỗ trợ 22 hộ thuộc diện BTXH và các hộ mới thoát nghèo nhằm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh các mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” bằng những việc làm cụ thể phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và điều kiện địa phương, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ những hộ phụ nữ đơn thân khó khăn, hộ hội viên phụ nữ vừa thoát nghèo… Hội đã phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ hộ hội viên khó khăn, hộ thuộc diện bảo trợ xã hội và các đối tượng khác bằng các hình thức như: tín chấp cho vay vốn ngân hàng chính sách, giúp vốn xoay vòng, hỗ trợ vật tư, cây con giống, sửa chữa nhà, trao học bổng...; giới thiệu việc làm cho 212 chị vào làm tại các cơ sở dịch vụ tư nhân, xí nghiệp.

HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Nhằm tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các hội viên, các cấp Hội còn duy trì và nâng cao hiệu quả 9 mô hình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” như: chăn nuôi, trồng hẹ, rau, đu đủ, may gia công...; xây dựng mới mô hình móc len Handmade tại phường Long Toàn và mô hình kinh doanh thực phẩm thiết yếu tại phường Phước Hiệp. Hội cũng đã duy trì hoạt động sản xuất của 15 chị em xã viên của Hợp tác xã Tân Hưng như: nuôi heo rừng lai, nuôi chim cút, gà, cá, trồng rau, nấu rượu; thu nhập trung bình từ 110 đến 240 triệu đồng/chị/năm; duy trì mô hình liên kết sản xuất kinh doanh Hòa Thành, Quyết Thắng, Phước Lập, Toàn Cầu… với 50 phụ nữ tham gia. Duy trì, củng cố 15 tổ phụ nữ tiểu thương với 361 thành viên. Hội cũng đã hỗ trợ thêm nguồn vốn xoay vòng giúp 145 chị em vay phát triển kinh doanh.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn TP.Bà Rịa đã có nhiều hoạt động chăm lo, động viên kịp thời các gia đình phụ nữ nghèo. Từ các phong trào thi đua yêu nước, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình “Làm theo Bác” như: “Chuyển giao, hỗ trợ vật dụng cho phụ nữ nghèo”, “Vận động phụ nữ tham gia công tác từ thiện giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”, “Nuôi heo đất giúp phụ nữ sửa nhà”... đã giúp hàng nghìn lượt hội viên cải thiện cuộc sống.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động chăm lo, động viên kịp thời phụ nữ nghèo. Theo bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Bà Rịa, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã có những hoạt động hỗ trợ hội viên, người dân phòng, chống dịch COVID-19 gắn với nhiệm vụ của từng xã, phường. Theo đó, 8.600 khẩu trang, 2.050 chai dung dịch rửa tay, 1.297 phần quà, 1.525kg gạo, 110 thùng mì đã được trao tận tay hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo. Tuy mỗi phần quà có giá trị không lớn, nhưng trên hết đó là nghĩa cử sẻ chia, quan tâm chăm lo cho phụ nữ, trẻ em nghèo của tổ chức hội.

Bài, ảnh: TUYẾT MAI