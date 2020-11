TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM BR-VT: Kết quả tuyển sinh đạt tỷ lệ cao

Kỳ tuyển sinh năm nay tiếp tục là một năm đầy thách thức với các trường CĐ sư phạm nói chung và CĐ Sư phạm BR-VT nói riêng khi ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo GV tiếp tục tăng, trong khi nguồn tuyển hạn hẹp. Tuy nhiên, năm học này, Trường CĐ Sư phạm BR-VT vẫn hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó nhiều thí sinh có điểm xét tuyển lên tới trên 9 điểm/môn.

Đại diện Trường CĐ Sư phạm BR-VT khen thưởng 4 thí sinh đạt điểm thủ khoa trong kỳ tuyển sinh năm 2020.

NHÓM ĐẦU VỀ TỶ LỆ TUYỂN SINH

TS. Hồ Cảnh Hạnh, Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm BR-VT cho biết, năm nay, Bộ GD-ĐT chỉ giao các trường CĐ sư phạm đào tạo trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non. Các trường CĐ sư phạm được giao tự chủ tuyển sinh, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) do Bộ GD-ĐT quy định. Theo đó, thí sinh phải có học lực phổ thông loại khá trở lên, có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt 16,5 điểm trở lên (tăng 0,5 điểm so với năm 2019). Mặt khác, cũng như các năm trước, việc không quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành khác (ngoài sư phạm) sẽ làm cho các ngành sư phạm bị thu hẹp nguồn tuyển, dẫn đến công tác tuyển sinh của các trường CĐ sư phạm gặp khó khăn.

Tuy vậy, công tác tuyển sinh của Trường CĐ Sư phạm BR-VT năm 2020 vẫn đạt kết quả khả quan. Theo TS. Hồ Cảnh Hạnh, kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2020, có 442 thí sinh trúng tuyển trên chỉ tiêu 420. Thực tế, có 292 SV nhập học ở 5 ngành đào tạo (đạt khoảng 70%), riêng ngành Giáo dục Mầm non đạt gần 84%. Nhiều thí sinh có điểm xét tuyển cao (điểm thi tốt nghiệp THPT đạt từ 26 điểm trở lên, điểm học bạ từ 28 điểm trở lên). Mặc dù chưa đạt 100% chỉ tiêu, nhưng so với mặt bằng chung của các trường CĐ sư phạm thì Trường CĐ Sư phạm BR-VT thuộc nhóm các trường ở tốp đầu về tỷ lệ SV nhập học so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Năm 2019, gần 95% SV Trường CĐ Sư phạm BR-VT có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp. Trong ảnh: SV Trường CĐ Sư phạm BR-VT trong Lễ tốt nghiệp.

GẦN 95% SV CÓ VIỆC LÀM SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP

Năm học này, thí sinh Nguyễn Đỗ Như Quỳnh đậu Thủ khoa đầu vào Trường CĐ Sư phạm BR-VT với điểm xét tuyển học bạ 28,5 điểm (tổ hợp 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học). Dù trước đó đã trúng tuyển Trường ĐH Tài chính-Marketing (TP. Hồ Chí Minh) nhưng Quỳnh vẫn quyết định chọn học ngành Kế toán, Trường CĐ Sư phạm BR-VT. Như Quỳnh chia sẻ: “Theo học tại Trường CĐ Sư phạm BR-VT, em có cơ hội được học tập gần nhà với chi phí tương đối thấp. Nhờ đó, em có thể vừa giảm gánh nặng cho gia đình, vừa phụ giúp cha mẹ. Trong quá trình học tập, em sẽ đăng ký học thêm tại Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học của trường để hoàn thiện các kỹ năng phục vụ cho công việc sau này”.

Cũng là thủ khoa đầu vào với điểm thi tốt nghiệp THPT khối C20 (tổ hợp: Ngữ văn, Địa lý, GDCD) đạt 26,5 điểm, thí sinh Bùi Lam Phương Uyên cho hay, ngay từ bậc THPT, em đã có định hướng theo học tại Trường CĐ Sư phạm BR-VT nên chỉ đăng ký xét tuyển 1 nguyện vọng duy nhất vào ngành Giáo dục Mầm non. Chị gái Uyên cũng là SV của trường, vừa tốt nghiệp và đã có việc làm nên cô tin tưởng vào chất lượng đào tạo của trường. “Em rất ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại của nhà trường, sự nhiệt tình và phương pháp giảng dạy mới mẻ của các thầy cô. Em còn thích thú với các hoạt động của các CLB và các phong trào trong trường. Bên cạnh đó, em được biết, trên địa bàn tỉnh hiện thiếu nhiều GV MN nên em đã chọn ngành học này để không phải lo lắng về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp”, Phương Uyên nói.

Theo TS. Hồ Cảnh Hạnh, “sức hút” của trường không chỉ bởi chất lượng đào tạo mà còn ở kết quả SV có việc làm sau tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Theo thống kê, tỷ lệ SV của trường có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp năm 2018 là 78,6% và năm 2019 là 94,5%. Cùng với đó là uy tín, truyền thống, thành tích của nhà trường và sự ghi nhận của xã hội, trong đó có phụ huynh và SV. Những điều đó đã tạo nên thương hiệu của trường, góp phần thu hút thí sinh đăng ký và nhập học.

TS. Hồ Cảnh Hạnh cũng cho biết thêm, để thu hút học sinh khá, giỏi vào học sư phạm, thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, nhất là thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nhà trường cũng đã chuẩn bị mọi mặt để phát triển trường thành cơ sở giáo dục ĐH (theo Chương trình hành động số 02-Ctr/TU của Tỉnh ủy). Đến nay, điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà trường đã đáp ứng được yêu cầu. Trên cơ sở đó, nhà trường sẽ xin chủ trương thành lập trường ĐH công lập đầu tiên của tỉnh trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm BR-VT để đào tạo đội ngũ GV và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

Bài, ảnh: HOÀNG DƯƠNG