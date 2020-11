"Nhịp cầu" nối những niềm vui

“Tôi chỉ là cầu nối, giúp hộ nghèo phát huy năng lực, vượt qua khó khăn bằng biện pháp “trao cần câu không trao xâu cá” - bà Bùi Thị Kim Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ đã khiêm tốn nói như vậy khi mô hình “Tập trung vận động, giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững” do bà khởi xướng có hiệu quả cao.

Bà Bùi Thị Kim Thủy (giữa), Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ thăm hỏi, động viên và trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đầu giai đoạn 2016-2020, thị trấn Đất Đỏ có 751 hộ nghèo, trong đó có 405 hộ do phụ nữ làm chủ. Phần lớn các hộ này không có nguồn thu nhập ổn định, thiếu phương tiện sản xuất, già yếu, bệnh tật. Trước thực trạng đó, bà Bùi Thị Kim Thủy đã có nhiều sáng kiến cùng Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ giúp các hộ hội viên giảm nghèo, trong đó điển hình là mô hình “Tập trung vận động giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững”.

Gia đình bà Phạm Thị Ngọc Lan (SN 1940, ở tổ 8, khu phố Hiệp Hòa, TT. Đất Đỏ) là hộ nghèo chuẩn quốc gia từ năm 2016. Chồng qua đời, bà Lan sống cùng người con gái và cháu ngoại đang học mẫu giáo. Những người con khác đều lập gia đình riêng nhưng đời sống cũng khó khăn nên không thể phụ giúp gì cho mẹ. Qua tìm hiểu, đầu năm 2019 bà Thủy cùng Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ đã hướng dẫn bà Lan khởi nghiệp và tạo điều kiện cho bà vay vốn tín chấp 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH với lãi suất thấp. Ngoài ra, bà Lan còn được cho vay 20 triệu đồng không lãi suất từ nguồn vận động của Hội. Có vốn, bà Lan mua 11 máy may và mở cơ sở may gia công ngay tại nhà. Cơ sở may của bà đang giải quyết việc làm cho 11 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân từ 4-5 triệu đồng/tháng/người và mang lại nguồn thu nhập 8,5 triệu đồng/tháng cho mẹ con bà Lan. Nhờ đó, cuối năm 2019, bà Lan đã thoát nghèo.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền (SN 1982, ở tổ 3, khu phố Phước Sơn, TT. Đất Đỏ) là hộ cận nghèo. Vợ chồng chị không có công việc ổn định, ai kêu gì làm nấy. Năm 2019, chị Hiền được Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ cho vay 20 triệu đồng để mua bò giống và trồng cỏ trong vườn nhà để phát triển chăn nuôi. Ngoài ra, bà Thủy còn đề xuất Hội cho chị Hiền mượn 1 con bò giống sinh sản làm kế sinh nhai. Bà Thủy còn hỗ trợ giới thiệu con gái chị Hiền vào làm công nhân may tại Công ty TNHH Dong In (xã Long Tân); hỗ trợ gia đình chị 10kg gạo/tháng và hỗ trợ chi phí học tập cho 2 con gái đang học lớp 7 và lớp 9. “Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ và bà Thủy, gia đình tôi từ chỗ khó khăn, công việc bấp bênh, đến nay đã có nguồn thu nhập ổn định, thoát được cận nghèo, các con được tiếp tục đến trường”, chị Hiền bày tỏ.

Thực hiện mô hình “Tập trung vận động, giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững” hàng năm, Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ giúp đỡ 20 hộ, tạo việc làm cho 16 lao động thuộc hộ nghèo, giúp nhau không tính lãi 155 triệu đồng. Hội đã trao 568 suất học bổng, 105 bộ sách, 3.000 quyển tập cho HS. Với những trường hợp không có khả năng lao động, Hội hỗ trợ gạo, tiền hàng tháng. Hội có 10 con bò giống sinh sản, luân chuyển cho các hộ nghèo mượn nuôi để phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội còn thực hiện hiệu quả các mô hình như: “Kết nối yêu thương”, “Vận động nhân dân tiết kiệm phế liệu vì trẻ em và phụ nữ nghèo”. Chỉ tính riêng trong 2 năm qua, Hội đã thu được hơn 400 triệu đồng để giúp đỡ trẻ em và phụ nữ nghèo.

Mô hình “Tập trung vận động giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững” được Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ triển khai từ tháng 3/2019. Đến nay, mô hình đã hỗ trợ, giúp đỡ 38 hộ thoát nghèo. Bà Thủy cho hay: “Tôi chỉ là cầu nối, giúp hộ nghèo phát huy năng lực, vượt qua khó khăn bằng biện pháp “trao cần câu không trao xâu cá” nhằm giúp họ thoát nghèo bền vững. Mô hình này không chỉ lan tỏa đến hội viên Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ tinh thần tương thân tương ái mà còn thu hút được nhiều nhà hảo tâm tham gia”.

Ông Phan Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ nhận xét: “Bà Bùi Thị Kim Thủy là cán bộ hội nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, luôn hết mình vì cộng đồng. Trong công việc, bà luôn tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng hội viên để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời. Đảng ủy thị trấn đánh giá cao những đóng góp của bà Thủy trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương”.

Bài, ảnh: PHI DŨNG