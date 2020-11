Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới từ dân vận khéo

Mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” được huyện Long Điền vận dụng sáng tạo với nhiều mô hình hay, hiệu quả. Minh chứng là đời sống người dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,51%; 5/5 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

BĐBP tỉnh phối hợp tuyên truyền pháp luật về biển đảo cho bà con ngư dân huyện Long Điền.

NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HAY

Đến xã Phước Hưng, huyện Long Điền chứng kiến từng tuyến đường liên tổ, liên ấp sáng, xanh, sạch đẹp, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao mới thấy rõ ý nghĩa những mô hình “Dân vận khéo” đã và đang phát huy hiệu quả, góp sức vào xây dựng NTM.

Ông Trần Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hưng cho hay, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, phong trào “Dân vận khéo” đã huy động sức mạnh toàn dân vào sự phát triển. Điển hình như “Tổ tiết kiệm” của Hội LHPN xã; Hội CCB xã với phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; “Vận động toàn dân tham gia BHYT” tại ấp Phước Lâm... Trong đó, MTTQ xã Phước Hưng đã phối hợp vận động nhân dân hiến đất, tự nguyện dỡ bỏ các công trình với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng để mở rộng, bê tông hóa 32 tuyến đường, tổng chiều dài 3.150m; xây dựng 21 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 750 triệu đồng; trao tặng hàng trăm thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn; vận động hỗ trợ thường xuyên cho 52 em HS có hoàn cảnh khó khăn, mỗi HS được nhận 500 ngàn đồng/tháng.

Ông Trương Hồng Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban ấp Phước Lâm cho biết, từ những mô hình dân vận khéo, đến nay hơn 91% dân cư trong ấp tham gia BHYT; 100% các tuyến đường đều lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh, thành lập tổ thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; hàng chục hộ dân hiến đất, công lao động để làm đường giao thông nông thôn… Đến nay, toàn ấp có gần 50% số hộ khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,075%; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, bảo đảm an sinh xã hội…

Mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự” và “Tổ tàu, thuyền an toàn” của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Bằng nhiều hình thức, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã trực tiếp xuống từng tàu thuyền, đến gia đình thăm hỏi, động viên, tuyên truyền để bà con ngư dân các xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và TT. Long Hải nắm rõ hơn các quy định pháp luật khi đánh bắt hải sản ở vùng biển giáp ranh với các nước khác. Qua đó làm đẹp thêm mối quan hệ gắn kết tình quân dân, đồng thời cho thấy xây dựng NTM rất cần sự tiếp sức, chung tay của các cấp, các ngành và của toàn xã hội.

Với phong trào “Nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” có các mô hình “Trồng hoa lan” của ông Phạm Văn Hiền (ấp An Đồng, xã An Nhứt), thu nhập mỗi năm khoảng 500 triệu đồng; mô hình “Trang trại chăn nuôi trứng và kinh doanh thực phẩm thú y” của ông Thái Hồng Quan (xã Tam Phước), thu nhập bình quân khoảng 15 tỷ đồng/năm; mô hình “Muối trải bạt” của ông Ngô Văn Hiền (TT. Long Điền) thu nhập khoảng 3 tỷ đồng/năm… các mô hình trên đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Được biết, năm 2020, toàn huyện có 42 mô hình, điển hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng dân cư như: “Tuyến đường xanh, sạch đẹp” của Hội CCB xã An Nhứt; “Camera an ninh” trên địa bàn xã An Ngãi; “May mền tặng người nghèo” của hội viên Hội LHPN ấp Hải Bình (TT. Long Hải).

HUY ĐỘNG SỨC DÂN THAM GIA XÂY DỰNG NTM

Theo ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Điền, nhiều bài học, cách làm hay đã được đúc rút từ xây dựng NTM trong thời gian qua. Một trong những kinh nghiệm quý từ công tác dân vận, đó là sự chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vận động nhân dân cả về tư tưởng lẫn hành động; chú trọng nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, công nhân lao động… Cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng NTM là giải pháp đột phá để phát triển KT-XH; các mục tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng NTM đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong suốt 2 nhiệm kỳ qua.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của 5 xã xây dựng NTM (An Ngãi, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh và Tam Phước) đạt trên 56 triệu đồng/người/năm, cao gấp 3,7 lần so với năm 2010; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn chiếm 0,09% (14/15.860 hộ); hơn 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% thôn, ấp văn hóa, 100% xã đạt chuẩn NTM; Long Điền đã về đích trở thành huyện NTM… Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân huyện Long Điền tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để đạt mục tiêu này, huyện Long Điền đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành, trong đó huy động sức dân thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại các xã. “Thực tế cho thấy, địa phương nào thực hiện tốt công tác dân vận thì ở đó đã và đang gặt hái được nhiều thành quả quan trọng. Điển hình như xã An Nhứt đã về đích NTM nâng cao đầu năm 2020”, ông Hà Thanh Hùng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Long Điền nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG