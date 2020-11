Đừng để đi đến hồi kết "hết thuốc chữa"

Sử dụng kháng sinh hợp lý cho trẻ Đa số những bệnh thông thường ở trẻ nhỏ do thời tiết chuyển mùa, nhiễm virus không cần phải dùng đến thuốc kháng sinh, phụ huynh có thể chăm sóc trẻ tại nhà theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thuốc kháng sinh không có tác dụng đối với các bệnh do virus gây ra. Vì vậy, hầu hết các trường hợp sốt, ho, viêm đường hô hấp, tiêu chảy… do siêu vi không nên dùng kháng sinh để điều trị. Khi trẻ có dấu hiệu ho, sổ mũi, cha mẹ nên vệ sinh mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý mỗi ngày từ 3-5 lần. Có thể sử dụng một số loại thảo dược như tần dày lá (húng chanh), vỏ quýt hấp gừng tươi với đường phèn cho trẻ uống. Trẻ sốt thì cho uống thuốc hạ sốt và lau mát cơ thể bằng nước ấm; cho trẻ uống nhiều nước, ăn trái cây tươi, cháo hoặc súp và theo dõi nhiệt độ cơ thể của trẻ. Sau 2-3 ngày, trẻ vẫn không đỡ, hoặc có những dấu hiệu bất thường như lờ đờ, không chơi đùa hoạt bát, không chịu ăn uống, sốt cao, nôn ói… phụ huynh nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để điều trị, không nên tự ý mua thuốc về dùng, đặc biệt là kháng sinh. (Bác sĩ Vương Quang Thắng, Trưởng Khoa Nhi, BV Bà Rịa)