"Đã uống rượu bia - không lái xe"

Đó là chủ đề Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông tỉnh BR-VT năm 2020, diễn ra tại Trung tâm VH-TT-TT huyện Đất Đỏ sáng 15/11. Ngày hội do Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Đất Đỏ tổ chức, thu hút 700 ĐVTN trong tỉnh tham gia.

Anh Nguyễn Văn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao quyết định thành lập 5 đội hình tình nguyện tham gia tuyên truyền các hoạt động ATGT.

Chương trình diễn ra với các hoạt động: văn nghệ, nhảy flashmod chủ đề ATGT; thi đố vui có thưởng về ATGT; tặng tranh cổ động tuyên truyền trực quan cho 5 trường học trên địa bàn; ký cam kết mô hình điểm hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020 và ký kết bản ghi nhớ thực hiện hiệu quả mô hình “Cổng trường em an toàn triển khai hiệu quả trong năm học mới 2020-2021 của huyện Đất Đỏ”; Ra mắt 5 đội hình tình nguyện tham gia tuyên truyền các hoạt động ATGT gồm: hỗ trợ người đi đường khắc phục sự cố phương tiện giao thông, SOS cấp cứu phản ứng nhanh, đội hình tuyên truyền ATGT, thanh niên hỗ trợ trực điểm nóng ATGT, đội hình công an tuyên truyền giao thông; hướng dẫn lái xe an toàn và thay nhớt miễn phí cho 1.000 ĐVTN, người dân trên địa bàn huyện...

Dịp này, đại diện Tỉnh Đoàn đã thăm, tặng quà 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn có người bị TNGT (mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng) trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

