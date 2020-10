Bạn đồng hành của ngư dân

Với mục đích cung cấp thông tin về phòng chống thiên tai, an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn trên biển, những năm qua, Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Vũng Tàu đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết, giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển.

Cán bộ, nhân viên Đài TTDH Vũng Tàu trực canh, tiếp nhận thông tin từ tàu, thuyền khai thác thủy sản trên biển.

Quá trình hoạt động trên biển, ngư dân luôn phải đối mặt nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể gây thiệt hại về tính mạng, tài sản do dông bão, gió lốc, tai nạn, sự cố mất an toàn… Do vậy vấn đề bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa tàu thuyền của ngư dân với đất liền là một việc làm hết sức cần thiết luôn được Đài TTDH Vũng Tàu đặt lên hàng đầu, nhất là trong thời điểm mưa bão thường xuyên xảy ra như hiện nay.

Có mặt tại trụ sở Đài TTDH Vũng Tàu (hẻm 259 Lê Hồng Phong, phường 8, TP.Vũng Tàu) trong những ngày này chúng tôi chứng kiến cảnh làm việc tất bật của các khai thác viên tại đây. Mọi người say sưa, miệt mài với việc dò sóng, lắng tai tập trung hết cỡ để nghe thông tin trên sóng trong tiếng rè rè pha nhiều tạp âm xem có tiếng gọi nào từ phía các tàu thuyền ngoài biển hay không.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Tổ trưởng Tổ Khai thác Đài Thông tin Duyên hải Vũng Tàu tâm sự, những ngày bình thường thì không sao, nhưng những khi thời tiết xấu hay có sự cố trên biển, chị em cảm thấy rất căng thẳng và lo lắng. Thậm chí có hôm trực ca đêm, mệt quá thì người này canh cho người kia tranh thủ gục xuống bàn một lát cho đỡ mệt chứ không ai được rời phòng làm việc. Chưa kể những ngày lễ, Tết, khi người người, nhà nhà quây quần bên nhau, chị em vẫn phải trực canh 24/7 để kết nối liên lạc với ngư dân, cũng như những thuyền viên đang hành trình trên biển. “Dù công việc nhiều áp lực, đòi hỏi sự toàn tâm toàn ý khi vào ca, nhưng được mang hơi ấm đất liền đến với những ngư dân ngày đêm lao động vất vả trên biển hay những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên cho biển trời quê hương và đón nhận tình cảm chân thành của những người con của biển, đó chính là động lực to lớn để chúng tôi gắn bó lâu dài với công việc của mình”, chị Nguyễn Thị Thu Vân nói thêm.

Theo ông Nguyễn Đức Thi, Phó giám đốc Đài TTDH Vũng Tàu, trong trường hợp cấp cứu, khẩn cấp ngư dân chỉ cần gọi Đài TTDH Vũng Tàu trên tần số thoại 7903 kHz hoặc gọi ngay trên kênh thoại 16 VHF, sẽ có nhân viên trực canh 24/24 giờ mỗi ngày và 7 ngày/tuần để được tiếp nhận thông tin. Ngay sau khi tiếp nhận, Đài sẽ chuyển thông tin tới Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III để có những biện pháp ứng cứu kịp thời, đồng thời phát thông báo tới các tàu hoạt động trong khu vực tàu bị nạn tăng cường quan sát và tìm kiếm cứu nạn.

Ông Lê Hữu Huy, thuyền viên tàu cá BV 5260 TS kể lại, hồi đầu năm nay, trong lúc đang đánh bắt cá tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 82 hải lý về phía Đông Nam, không may ông bị rơi xuống biển. May mắn được các thuyền viên liên lạc kịp thời với Đài TTDH Vũng Tàu để phát thông báo tới các tàu hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tìm kiếm giúp ông thoát nạn.

Bên cạnh việc trực canh cấp cứu, Đài TTDH Vũng Tàu còn đảm nhiệm phát quảng bá các thông tin về an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn phục vụ cho mọi đối tượng tàu thuyền hoạt động trên biển… Trong đó bản tin về dự báo thời tiết biển phát sóng 2 lần/ngày trong những ngày thời tiết bình thường. Những khi có bão, áp thấp nhiệt đới…, Đài sẽ tăng thời lượng phát sóng lên 6 phiên/ngày. Từ các thông tin nhận được, ngư dân có thể chủ động về kế hoạch đánh bắt của mình, đồng thời tránh khỏi vùng nguy hiểm khi xuất hiện các yếu tố thời tiết bất lợi.

Ông Nguyễn Đức Thi cho biết, thời gian tới Đài TTDH Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan trong tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về thông tin liên lạc trên biển nhằm giới thiệu đến các đại biểu và bà con ngư dân về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Đài TTDH Việt Nam; các loại thiết bị thông tin liên lạc trên biển; cách thức sử dụng và phương thức liên lạc trên tần số 7903 kHz, cách thu nhận các bản tin dự báo thời tiết biển, cảnh báo thiên tai, các bản tin về cảnh báo an toàn hàng hải trên tần số 7906 kHz; nội dung, lịch phát và tần số phát chương trình thông tin duyên hải. Đồng thời hướng dẫn bà con cách khắc phục các sự cố thường gặp với các thiết bị thông tin trên tàu… cũng như những yêu cầu trợ giúp khi gặp tình huống xấu xảy ra trên biển.

Bài, ảnh: NHÂN ĐOÀN