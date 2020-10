170 cơ sở kinh doanh được trang bị kiến thức PCCC

Ngày 16/10, Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tập huấn an toàn PCCC cho 170 cơ sở kinh doanh (lưu trú, chế biến gỗ, cửa hàng gas…) trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.Vũng Tàu hướng dẫn học viên sử dụng bình chữa cháy.

Tham gia lớp tập huấn, học viên được cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP.Vũng Tàu phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn PCCC; kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ; sử dụng an toàn điện, gas tại các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình; thực hành sử dụng bình chữa cháy tại chỗ.

