Sàng lọc, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh

Sở Y tế vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Y tế Vietsovpetro về tăng cường công tác sàng lọc, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn và điều dưỡng tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB).

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khẩn trương rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm các quy định về sàng lọc, phân luồng, kiểm soát nhiễm khẩn và điều dưỡng; tiếp tục áp dụng đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 về việc ban hành “Bộ Tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; rà soát, phát hiện các nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch của bệnh viện và khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá.

HỒNG PHƯƠNG