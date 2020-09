Gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhất

Từ năm 2015-2020, UBND tỉnh đã ban hành 315 quyết định công bố 7.518 TTHC ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã, trong đó: 3.595 TTHC mới và thay thế, 977 TTHC sửa đổi, bổ sung, 2.926 TTHC bị bãi bỏ. Thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến 3 cấp với 2.268 thủ tục gồm 1.833 thủ tục cấp tỉnh, 301 thủ tục cấp huyện và 134 thủ tục cấp xã; trong đó đã cung ứng dịch vụ công mức độ 1,2 là 2.268 thủ tục, mức độ 3 là 1.089 thủ tục và mức độ 4 là 450 thủ tục; đã giảm 203 chỉ tiêu biên chế hành chính và 2.458 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp. Bộ phận Một cửa các cấp đã thực hiện niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận bằng bản giấy hoặc trên hệ thống máy tính và thực hiện tin nhắn thông báo tình trạng hồ sơ. Phối hợp với Bưu điện tỉnh công bố danh mục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cả 3 cấp. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn đạt tỷ lệ cao, trung bình đạt 99%. Đối với các hồ sơ trễ hạn, Bộ phận Một cửa các cấp đều có thông báo trước và thư xin lỗi đến tổ chức, cá nhân kịp thời. Các chỉ số PAR INDEX, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đều tăng hạng so với năm 2015: Chỉ số PAR INDEX xếp 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 26 bậc so với năm 2015); PAPI xếp hạng 10/63 tỉnh thành phố (tăng 34 bậc so với năm 2015); PCI xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với năm 2015).