20 thí sinh tham gia Hội thi tiếng Anh

Sáng 22/9, Huyện Đoàn Long Điền phối hợp với Trung tâm Anh ngữ ACI (chi nhánh Long Điền) tổ chức vòng chung kết “Hội thi tiếng Anh trang bị các kiến thức lịch sử địa phương, đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam dành cho cán bộ, đoàn viên”.

Phần thi thuyết trình của đoàn viên Trần Lê Thanh Uyên (chi đoàn lớp 12A1, Đoàn Trường THPT Long Hải- Phước Tỉnh).

Sau vòng sơ loại, từ 1.593 thí sinh, BTC đã chọn 20 thí sinh vòng chung kết. Tại đây, các thí sinh trải qua 3 phần thi: Tìm hiểu kiến thức (trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên giấy trong thời gian 30 phút); Xem video và trả lời câu hỏi; Thuyết trình.

Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải Nhất cho Nguyễn Trần Anh Duy (Chi đoàn lớp 10A1, Trường THPT Long Hải, Phước Tỉnh), giải Nhì cho Nguyễn Hoàng Thanh Thảo (lớp 12A4, Trường THPT Long Hải, Phước Tỉnh), giải Ba cho Trần Thị Anh Đào (KP.Hải An, TT.Long Hải) và 2 giải Khuyến khích. BTC còn trao giải tập thể cho Đoàn trường THPT Long Hải, Phước Tỉnh vì có số lượng đoàn viên tham gia từ 50% trở lên so với số đoàn viên của đơn vị và nhiều nhất so với các đơn vị khác, đồng thời trao thêm giải cá nhân xuất sắc nhất ở vòng thi trực tuyến cho đoàn viên Vũ Lã Gia Hân (Chi đoàn Lớp 12A6, Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh).

Tin, ảnh: NGỌC TUYỀN