Ngày 20/8 hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, dự kiến, ngày 20/8, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh hoàn thành công tác chấm thi. Ngày 27/8, Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả theo lịch chung của Bộ GD-ĐT.

Sở GD-ĐT đã thành lập Ban thư ký gồm 23 người; Ban làm phách gồm 30 người; Ban chấm thi trắc nghiệm với 22 GV chia thành 3 tổ, chấm 11.405 bài thi môn Toán, 5.678 bài môn Địa lý, 5.832 bài thi Hóa học, 5.766 bài thi môn Sinh học, 5.550 bài thi môn Lịch sử, 5399 bài thi môn Địa lý, 4.383 bài thi môn GDCD, 10.053 bài thi môn tiếng Anh, 2 bài thi tiếng Trung và 16 bài thi tiếng Nhật; Ban chấm thi tự luận gồm 148 GV chia làm 4 tổ, chấm 11.317 bài thi môn Ngữ văn.

Để bảo đảm công tác chấm thi được thực hiện nghiêm túc, khách quan, an toàn, khu vực làm phách, chấm thi được trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy, có công an bảo vệ 24/24 giờ. Phòng chứa bài thi, phòng chấm thi trắc nghiệm, tự luận, nơi thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký Hội đồng và Tổ Thư ký Ban chấm thi tại khu vực chấm thi có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày, có công an bảo vệ, giám sát. Khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi và tủ, thùng hoặc các vật dụng chứa túi bài thi đều có sự chứng kiến của công an, thanh tra và được ghi nhật ký đầy đủ.

Đặc biệt, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, toàn bộ khu vực chấm thi còn trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát khuẩn. Các thành viên làm nhiệm vụ buộc phải mang khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi đến làm việc, cán bộ chấm thi ngồi cách khoảng 2m khi chấm.

HOÀNG DƯƠNG