May khẩu trang tặng miễn phí tại các điểm công cộng

Ngày 5/8, Hội LHPN TP. Vũng Tàu tiếp tục phát động phong trào “May khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Hội LHPN xã Long Sơn may khẩu trang vải để tặng miễn phí cho người dân.

Theo đó, Hội đề nghị các cơ sở Hội vận động mạnh thường quân, các tổ chức, đơn vị, DN và cán bộ, hội viên phụ nữ chung tay đóng góp chi phí, công sức để may khẩu trang. Số khẩu trang sau khi may xong sẽ được phát miễn phí tại các địa điểm công cộng, chợ, bộ phận một cửa UBND các phường, xã… Phong trào được 17 Hội LHPN các phường, xã và Hội LHPN Công an TP. Vũng Tàu triển khai thực hiện từ nay đến khi có thông báo hết dịch COVID-19.

Trước đó, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ nhất, Hội LHPN TP.Vũng Tàu đã phát động phong trào may và tặng 264.277 khẩu trang vải, 10.812 khẩu trang y tế.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH