132 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ 2020

Sáng 18/7, tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh, Thành Đoàn Vũng Tàu phối hợp với Phòng GD-ĐT tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố lần thứ IX năm 2020.

Đông đảo TS dự thi Hội thi Tin học trẻ TP.Vũng Tàu năm 2020.

Tham gia hội thi có 132 thí sinh (TS), trong đó có 53 TS đến từ các trường TH và 79 em ở các trường THCS trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Ban tổ chức đã chia thành 4 bảng, bao gồm: Bảng A dành cho tất cảTS bậc TH, có nội dung thi kỹ năng lập trình bằng cách sử dụng ngôn ngữ Scratch và thư viện hình ảnh, hoặc âm thanh do Hội đồng giám khảo cung cấp để giải các bài toán theo hướng tạo ra sản phẩm sáng tạo gắn với thực tế; Bảng B1 dành cho 37 TH bậc THCS, có nội dung thi kỹ năng lập trình bằng cách giải các bài toàn thuộc chương trình THCS dựa trên thư viện ngôn ngữ Pascal, C/C++ do Hội đồng giám khảo cung cấp để hỗ trợ tìm kiếm ra kết quả của một số bài toán cho trước; Bảng B2 dành cho 39 TS bậc THCS bằng cách sử dụng ngôn ngữ Scratchvà thư viện hình ảnh, hoặc video do Hội đồng giám khảo cung cấp để giải các bài toán theo hướng tạo ra sản phẩmsáng tạo gắn với thực tế; Bảng C có 3 TS dự thi sản phẩm sáng tạo, là sản phẩm do HS tự làm, được đóng gói cài đặt cùng với mã nguồn dưới dạng đĩa CD, Flash RAM có xác nhận của ban giám hiệu nhà trường.

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả thi vào ngày 19/7.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG