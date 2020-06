Ông tơ, bà nguyệt @

Thay vì gặp gỡ trực tiếp hoặc qua mối mai, thời gian gần đây nhiều cặp đôi đã tìm đến những trang web trực tuyến để hẹn hò, tìm kiếm một nửa của mình. Cách “yêu mới” này đã giúp những người có nhu cầu tìm bạn dễ dàng, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cũng có những “hẹn hò” làm rơi nuớc mắt.

Twoo - một ứng dụng hẹn hò miễn phí được nhiều người chọn lựa để tìm bạn.

TÌNH THẬT TỪ THẾ GIỚI “ẢO”

Trải qua vài ba mối tình nhưng đều “thất bại”, cộng thêm công việc khá bận rộn nên ở tuổi 32 bạn Hồng Anh (TP.Bà Rịa) vẫn độc thân. Nghe bạn bè kể về ứng dụng hẹn hò khá thú vị, Hồng Anh đã tải ứng dụng Twoo, một trong những ứng dụng hẹn hò miễn phí để tìm bạn. Chỉ một cú click chuột với vài thao tác đơn giản như cài đặt thông tin, hình đại diện trong vòng 10 phút sẽ có nhiều người bắt đầu nhắn tin trò chuyện, làm quen. Sau một thời gian nhắn tin, trò chuyện với nhiều người, Hồng Anh có cảm tình với một người có nickname là VuHung38. Sau khi đã thân quen, Hồng Anh mới biết tên thật của anh là Hùng, 38 tuổi là kỹ sư ngành cơ khí đang làm việc tại Nhật Bản.

Hồng Anh cho biết, lúc đầu cô chỉ định nói chuyện qua lại cho vui nhưng càng lâu càng cảm thấy thú vị bởi anh luôn lắng nghe và chia sẻ với cô nhiều vui buồn trong cuộc sống. Cứ thế, hàng ngày 2 người nói chuyện với nhau, có những lúc gọi điện tới 1-2 giờ sáng và “tình trong như đã mặt ngoài còn e” lúc nào không hay. Sau chừng 5 tháng như thế, anh Hùng quyết định nghỉ phép về nước để gặp Hồng Anh. Ấn tượng đầu tiên của Hồng Anh là anh Hùng có dáng người thư sinh, vui tính và rất dễ hòa đồng. Thế nên lần đầu tiên gặp, anh đã khiến chị rung động. Hai người chính thức hẹn hò và sau 2 năm tìm hiểu họ làm đám cưới.

Chị Hồng Anh tâm sự: Người ta hay nói lên mạng là ảo nhưng tình cảm của bọn mình là thật. Quen nhau khi cả hai đều “lớn tuổi”, trải qua nhiều cuộc tình nên chẳng ai tin vào tình yêu qua mạng cả. Nhưng tặc lưỡi, cứ xem như có thêm một người bạn. Nhưng không ngờ tình lại “đơm hoa kết trái và cho quả ngọt” khi cả hai đều tìm được một nửa của mình.

Không chỉ có Hồng Anh mà nhiều người cũng cho biết, qua các trang ứng dụng hẹn hò họ đã tìm thấy nửa kia của mình. Chia sẻ về việc tìm bạn online của mình, anh Nguyễn Văn Tường (phường 9, TP.Vũng Tàu) cho rằng: Bây giờ lĩnh vực nào cũng ứng dụng công nghệ, nên tìm bạn không cần thông qua mai mối như xưa. Chỉ cần chọn 1-2 hay nhiều ứng dụng tải về trên điện thoại, ai cũng có thể gặp gỡ làm quen với nhiều người từ nhiều độ tuổi khác nhau trên khắp thế giới. Thấy nói chuyện hợp thì chủ động tìm hiểu trên mạng trước, vừa ý thì gặp mặt, không thì thôi. Trên các ứng dụng online này, mọi người đều tự do, bình đẳng tìm hiểu nhau. “Tôi đã chọn được bạn gái nhờ thông qua ứng dụng Tinder. Nhiều người quan niệm tình cảm trên mạng không bền, nhưng theo tôi thế giới mạng là ảo nhưng con người là thật nên bền lâu hay không là do mỗi người, do hoàn cảnh”, anh Tường chia sẻ.

ĐỪNG ĐỂ CẢM XÚC LẤN ÁT LÍ TRÍ

Có nhiều lý do để một người chọn hình thức kết bạn qua mạng như, do công việc bận rộn không có thời gian làm quen gặp gỡ hoặc do bản tính hay ngại ngùng và không dám gặp mặt để trò chuyện trực tiếp. Với những tính năng kết nối bạn bè, nói chuyện, chia sẻ mạng xã hội ngày càng phổ biến trong việc tìm bạn, hẹn hò. Hiện có nhiều ứng dụng online được giới trẻ yêu thích như: Twoo, Badoo, Paktor, Lovoo…

Là một người tham gia tìm bạn qua ứng dụng online, chị Phương Thúy (phường 9, TP.Vũng Tàu) cho rằng, trò chuyện qua mạng cũng khá thú vị. Mình có thể nói chuyện với nhiều người cùng lúc để chọn ra một người phù hợp. Sau khi đã trò chuyện, cho nhau biết những thông tin, nếu hợp, mọi người hoàn toàn có thể biến những cuộc gặp gỡ kết bạn hẹn hò online thành cuộc hẹn bên ngoài, bằng cách hẹn nhau đi ăn, xem phim hoặc cafe, …khá là đơn giản. Đặc biệt, trên các ứng dụng này thường tập hợp những người độc thân. Mọi người dễ dàng tìm thấy nhau hoặc tự mình lựa chọn người phù hợp để kết bạn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp. Sử dụng Tinder, chị Nguyễn Hạnh Hương (phường 4, TP.Vũng Tàu) đã đồng ý gặp mặt sau chừng 1 tháng trò chuyện và thấy cả hai khá hợp gu. Thế nhưng, khi gặp nhau thì mọi hy vọng đều bị “vỡ”. Theo Hạnh Hương: “Tôi nhận lời đi uống cà phê vì thấy anh ấy nói chuyện nghiệm túc lại ở cùng thành phố. Thế nhưng, ngay sau đó anh đề nghị “sống thử” và khi tôi từ chối thì anh ấy cho rằng tôi quá cổ hủ và thẳng thắn yêu cầu dừng lại mối quan hệ này tránh mất thời gian của nhau và để dành cơ hội cho người mới”.

Bên cạnh đó, những ứng dụng hẹn hò cũng tiềm ẩn những nguy cơ như có người lợi dụng sự cả tin trên mạng để lừa đảo và trục lợi bằng cách tạo dựng niềm tin với đối phương trước sau đó nhờ chuyển tiền hộ chẳng hạn. Vậy nên, mỗi người đều phải cảnh giác, không quá tin và giữ một khoảng cách, chừng mực. Nếu bạn bắt đầu những mối quan hệ online cần tìm hiểu và kiểm tra thông tin đối phương thật kỹ.

