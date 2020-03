Cập nhật mới nhất tình hình dịch COVID-19 sáng 17/3

Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 đến sáng 17/3, Việt Nam ghi nhận 61 người mắc; trên toàn thế giới ghi nhận 182.330 người mắc, 6.665 người tử vong.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỀ DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM:

Cập nhật lúc 6h30 ngày 17/3/2020, Việt Nam ghi nhận 61 trường hợp mắc COVID-19.

* 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn

* Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).

- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).

- 02 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).

- 01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).

- 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với BN17 từ Anh về Việt Nam (từ BN22 đến BN31).

- 01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).

- 01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).

- 01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).

- 01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).

- 03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).

- 01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN39).

- 03 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 (BN40, BN41, BN42).

- 01 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với BN38 (con dâu của BN34) (BN43).

- 01 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN37 (nhân viên của BN34) (BN44).

- 01 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 4/3/2020 (BN45).

- 01 người phụ nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020 (BN46)

- 01 phụ nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17 (BN47)

- 01 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi tiếp xúc với BN34 (BN48).

- 01 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30 (BN49).

- 01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN50).

- 01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020 (BN51).

- 01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN52)

- 01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). (BN53)

- 01 nam giới, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, từ Tây Ban Nha nhập cảnh TP.HCM ngày 8/3/2020 cùng vợ trên chuyến bay TK162 (BN54)

- 01 nam giới, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/03/2020 (BN 55)

- 01nam giới , 30 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài lúc 05:30 sáng ngày 09/03/2020 (BN 56)

- 01 nam giới, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với BN46 là tiếp viên của Vietnam Airlines) (BN 57)

- 01 nữ giới 26 tuổi, trú quán quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3/2020 (BN58).

- 01 nữ giới, 30 tuổi, trú quán quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 02/3/2020 (BN59).

- 01 nam giới, 29 tuổi, quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020 (BN60).

- 01 nam giới 42 tuổi, trú quán huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 4/3/2020 trên chuyến bay VJ826 (BN61)

Các tỉnh có người mắc COVID-19 : Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (14); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (03); Bình Thuận (09); Ninh Thuận (01).

* Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính : 7.462 trường hợp.

CẬP NHẤT MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TRÊN THẾ GIỚI

Cập nhật lúc 6h30 ngày 17/3/2020:

* Thế giới: 182.330 người mắc, 6.665 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 80.860 người mắc; 3.213 người tử vong.

- 161 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 101.470 người mắc; 3.929 người tử vong.

Một số diễn biến mới nhất:

Tại Italy: Rạng sáng 16/3, Italy thông báo ghi nhận thêm 349 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 2.158 người trong tổng số 27.980 ca nhiễm bệnh.

Với số liệu mới cập nhật, Italy ghi nhận tới 700 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong vòng 2 ngày qua. Khu vực miền Bắc Italy hiện vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, trong đó riêng vùng Lombardy đã ghi nhận 1.420 ca tử vong, chiếm 66% số ca tử vong trong cả nước.

Tại Pháp: Tính đến tối 16/3, Pháp đã xác nhận 1.210 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện trong vòng 24h qua, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước này lên 6.633 trường hợp, trong đó có 148 người tử vong.

Tổng thống Pháp tuyên bố, hoạt động di chuyển và tiếp xúc sẽ bị hạn chế ở mức tối thiểu kể từ trưa 17/3 và kéo dài trong ít nhất 15 ngày trên toàn lãnh thổ.

Tại Tay Ban Nha, tính đến 22h ngày 16/3 (giờ Việt Nam) số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha cũng đang tăng rất nhanh, lên lên 8.744 người, tăng mạnh so với con số 7.753 người một ngày trước đó, trong khi số người tử vong ở tăng lên 297 người so với 288 người hôm 15/3. Theo Chính phủ Tây Ban Nha, chỉ trong vòng một ngày, tại nước này đã có gần 1.000 ca mới mắc COVID-19.

Tại Đức, Thủ hiến bang Bayern, ông Marcus Söder đã ban bố tình trạng thảm họa ở bang miền Nam lớn nhất nước này. Cho đến thời điểm này, chính quyền bang Bayern đã cho đóng cửa toàn bộ trường học và nhà trẻ cũng như các địa điểm tụ tập đông người nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tính đến thời điểm này, trên cả nước Đức ghi nhận 6.612 ca nhiễm SARS-CoV-2 với 13 trường hợp tử vong, trong đó riêng bang Bayern 4 ca tử vong.

Tại Anh, Chính phủ Anh vẫn chưa áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ như các nước châu Âu khác, bất chấp dịch COVID-19 đang lan rộng. Tuy nhiên, phát biểu trên kênh truyền hình BBC, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock (Mát Han-cúc) khẳng định London sẽ công bố các biện pháp khẩn cấp trong ngày 17/3, dự kiến gồm lệnh cấm tụ tập đông người.

Tại Mỹ: Ngày 16/3,Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận 3.487 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 68 ca tử vong. Hiện dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng trên 49 bang, Quận Columbia và các vùng lãnh thổ Mỹ là Puerto Rico, Guam, Virgin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục người dân Mỹ tạm ngừng hầu hết các hoạt động xã hội trong vòng 15 ngày và không tụ tập ở các nhóm hơn 10 người trong nỗ lực mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Mỹ.

Bang New Jersey ngày 16/3 đã ban bố lệnh giới nghiêm. Theo đó, New Jersey sẽ hạn chế hoạt động đi lại từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hàng ngày nhằm đối phó với tình trạng lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau rạng sáng 17/3 (theo giờ VN) tuyên bố nước này sẽ đóng cửa toàn bộ các đường biên giới với công dân nước ngoài. Theo ông Trudeau, sẽ có những ngoại lệ dành cho các phi công, nhà ngoại giao và công dân Mỹ, mặc dù ngoại lệ này có thể thay đổi. Canada hiện ghi nhận 375 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và một bệnh nhân đã tử vong.

Tuyên bố nói trên được Thủ tướng Trudeau đưa ra sau khi nhiều quốc gia châu Âu như Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Ailen, Nga đã áp dụng chính sách tương tự nhằm ngăn chặn làn sóng tấn công nguy hiểm của dịch COVID-19.

Tại châu Á, trong ngày 16/3, Trung Quốc thông báo sẽ rút dần các nhân viên y tế ra khỏi tỉnh Hồ Bắc (Hubei), nơi từng là tâm điểm bùng phát và lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong 24 giờ qua, nước này chỉ ghi nhận thêm 36 ca mắc bệnh mới.

Tại Hàn Quốc, mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn đang có chiều hướng giảm (chỉ có thêm 75 ca mắc mới), Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố nước này đang phải đối mặt với giai đoạn mới cực kỳ quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Trong khi hai “ổ dịch” chính là thành phố Daegu, cách Seoul 300 km về phía Đông Nam và tỉnh Bắc Gyeongsang gần đó, đã có số lượng ca nhiễm mới giảm liên tục trong vài ngày qua, cơ quan chức năng Hàn Quốc lại phát hiện một số “ổ lây nhiễm lớn” tại khu vực thủ đô Seoul, đặc biệt tập trung tại một tổng đài điện thoại, một quán cà phê Internet, nhà thờ và bệnh viện.

Tại Malaysia: Tối 16/3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố đóng cửa đất nước từ ngày 18-31/3 để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Quyết định này có nghĩa là tất cả các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, trừ siêu thị và cửa hàng bán rau quả. Trong cùng thời gian, tất cả các cơ sở của chính quyền cũng như khu vực tư nhân cũng sẽ bị đóng cửa trừ những cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu như viễn thông, vận tải, ngân hàng, y tế, dược phẩm, cảng biển, sân bay, cung cấp lương thực và dịch vụ vệ sinh.

Tại Indonesia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định rằng việc áp dụng giải pháp phong tỏa không phải là việc làm của nước này hay bất kỳ địa phương nào trong số 34 tỉnh thành trên cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

XUÂN KỲ

(Tổng hợp)