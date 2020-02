Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Sở Công thương vừa có văn bản gửi UBND các địa phương, Công ty Điện lực BR-VT… đề nghị tăng cường biện pháp bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

Theo Sở Công thương, thời tiết hiện nay đã chuyển sang mùa khô, người dân đang tiến hành thu hoạch hoa màu, vệ sinh ruộng rẫy chuẩn bị mùa vụ mới gây nguy cơ các đám cháy lây lan vào hành lang an toàn các tuyến đường dây tải điện cao áp. Bên cạnh đó, tình trạng thả diều, vật thể bay trong và gần hành lang an toàn đường dây cao áp tiềm ẩn gây sự cố điện. Để phòng ngừa tai nạn điện, tránh sự số lưới điện, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, Sở Công thương đề các địa phương tuyên truyền để nghị người dân tuân thủ quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Truyền tải điện miền Đông 1, Công ty Điện lực BR-VT tăng cường kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, định kỳ báo cáo kết quả về Sở Công thương.

MAI LINH