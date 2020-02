Khẩn trương chữa cháy rừng tại núi Minh Đạm

18 giờ 30 phút, ngày 17/2, Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC (PC07)-Công an tỉnh cho biết, hàng chục chiến sỹ PCCC đang phối hợp với lực lượng công an, kiểm lâm, bộ đội, dân quân cùng người dân huyện Đất Đỏ và Long Điền đang tiếp tục chữa cháy rừng xảy ra tại núi Minh Đạm. Hiện việc tiếp cận dập lửa gặp rất nhiều khó khăn do trời tối, địa hình hiểm trở, gió mạnh, đám cháy ở đỉnh núi chủ yếu là cỏ bụi, lá khô dày.

Các xe chữa cháy được huy động tới hiện trường dập lửa.

Trước đó, trưa cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên từ triền núi ở gần đèo Nước Ngọt, sau đó lửa bùng lên cháy lan nên báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận đám cháy trên đỉnh núi Minh Đạm.

Nhận được tin báo, lực lượng PC07 đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng hơn 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau đó, các lực lượng khác cũng đã nhanh chóng cơ động tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Một đám cháy rừng trên núi Minh Đạm.

Núi Minh Đạm giáp ranh hai huyện Long Điền và Đất Đỏ, nơi đang được cảnh báo cháy rừng cấp năm - cấp cực kỳ nguy hiểm. Năm 2019, tại đây đã từng xảy ra cháy và phải mất nhiều ngày mới dập tắt hoàn toàn.

Tin,ảnh: ANH-VINH