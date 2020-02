Kiểm soát chặt chẽ người đến, trở về từ vùng dịch ở Hàn Quốc

Đó là chỉ đạo của ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vào sáng 24/2, trước lo âu về việc dịch có thể xâm nhập vào BR-VT từ người Hàn Quốc và người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng thảo luận các biện pháp để bảo đảm HS an toàn khi trở lại trường học trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH San Fang Việt Nam (ở Lô II-4, KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ).

Gần 400 lao động người Hàn Quốc

Thông tin về tình hình người lao động Hàn Quốc tại BR-VT, đại diện BQL các KCN cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 363 lao động là người Hàn Quốc, ngoài ra còn có 116 lao động người Nhật Bản đang làm việc tại các KCN. Hiện nay, theo quy định, người lao động từ các quốc gia này sẽ không cấp phép mới vào Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, với lao động từ các quốc gia này đang làm việc tại Việt Nam cần phải có biện pháp theo dõi, giám sát, nhất là với trường hợp có về quê hương trở lại Việt Nam trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Ngoài đối tượng nói trên thì lượng lao động, khách du lịch Việt Nam trở về từ Hàn Quốc trong thời điểm dịch bùng phát cũng rất đáng lo ngại. Do đó, nhiều ý kiến đã đề xuất cần thực hiện giám sát, kiểm tra sức khỏe, có biện pháp cách ly đối với những người này.

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, nên áp dụng quy trình theo dõi giám sát, cách ly người Hàn Quốc, người đến, trở về BR-VT từ Hàn Quốc như quy trình hiện nay đang thực hiện đối với người đến và trở về từ Trung Quốc.

Ông Trần Văn Tuấn đã thống nhất với các đề xuất của sở, ngành, địa phương. Đồng thời, yêu cầu BQL các KCN và các sở, ngành có liên quan tập trung rà soát, thống kê người Hàn Quốc, Nhật Bản sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong các KCN. Ông Trần Văn Tuấn cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát, nắm bắt tình hình, đề ra những biện pháp để kiểm tra sức khỏe, giám sát đối với người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc; khách du lịch, chuyên gia, người lao động đến tỉnh BR-VT từ Hàn Quốc.

Dự kiến thời gian kết thúc năm học sẽ lùi lại

Trước lo ngại HS có thực sự an toàn khi trở lại trường của các đại biểu, về góc độ chuyên môn, ông Phạm Minh An phân tích: “Các trường phải bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch khi HS trở lại trường học. Do đó, trong tuần này, Sở Y tế phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời, với thông tin mới nhất từ cuộc họp của Chính phủ, việc HS quay trở lại trường học có thể được xem xét chậm hơn 2 tuần đối với một số cấp học (từ THCS đến MN). Riêng đối với cấp học từ THPT đến CĐ, ĐH có thể quay trở lại trường học vào ngày 2/3. Ngành GD-ĐT tỉnh cũng đã có những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường bảo đảm công tác vệ sinh trường lớp, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ông Trần Văn Tuấn giao cho Sở GD-ĐT và Sở Y tế nói trên phối hợp với Đài PTTH tỉnh tổ chức chương trình tập huấn COVID-19 theo hình thức live stream, để nhân rộng đối tượng tiếp cận.

Về vấn đề khử khuẩn trong trường học, là một trong những biện pháp quan trọng phòng, chống COVID-19, ông Phạm Minh An cho rằng: “Không cần thiết phải tổ chức phun, xịt Cloramin B khử khuẩn cho các trường học trước khi HS trở lại trường. Tuy nhiên, các trường cần phải tổ chức vệ sinh, lau chùi thường xuyên sàn, tường, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi… trong khuôn viên trường học bằng dung dịch tẩy rửa hoặc xà bông và nước sạch”.

Ngoài ra, tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch; tăng cường phối hợp, tập trung giám sát dịch, đặc biệt là các đối tượng có liên quan đến yếu tố dịch tễ; tiếp tục nghiên cứu biện pháp hỗ trợ DN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giảm thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ hoạt động các cơ sở lưu trú; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo hạn chế tổ chức các hoạt động tôn giáo tập trung đông người và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Trên tinh thần cảnh giác cao, không lơ là, chủ quan với dịch bệnh, ông Trần Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải hết sức khẩn trương, nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao.

Bài, ảnh: MINH THIÊN