Muôn kiểu làm khẩu trang chống dịch COVID-19

Chuẩn bị cho việc HS sẽ trở lại trường trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều trường học đã chủ động làm khẩu trang kháng khuẩn số lượng lớn để sử dụng trong toàn trường.

Giảng viên, SV Trường ĐH BR-VT tự may khẩu trang vải để sử dụng trong nhà trường và trao tặng người khó khăn. Ảnh: KHÁNH CHI

CHUẨN BỊ KHẨU TRANG CHO HỌC SINH

Cô Phan Thị Thu Nga, Hiệu trưởng Trường TH Lê Thành Duy (TP. Bà Rịa) cho hay, thực hiện hướng dẫn của ngành y tế, nhà trường đã thông báo đến phụ huynh chuẩn bị khẩu trang cho HS sử dụng khi đến trường. Trường hiện có hơn 1.100 HS nên số lượng khẩu trang phải trang bị là khá lớn. Tuy nhiên, do mặt hàng này đang khan hiếm nên nhà trường đã trích kinh phí gần 3 triệu đồng đặt mua 400 chiếc khẩu trang chất liệu kháng khuẩn, đạt tiêu chuẩn của Bộ Công thương, có thể tái sử dụng nhiều lần. “Loại khẩu trang này có thể giặt và sử dụng được 10 lần. Do số lượng có hạn nên nhà trường sẽ ưu tiên phát cho những HS chưa có điều kiện mua khẩu trang, hoặc trong các trường hợp như: chưa kịp chuẩn bị, quên mang, có các biểu hiện như ho, sổ mũi, cảm…”, cô Nga nói.

Tương tự, một số trường học trên địa bàn TP. Vũng Tàu cũng đã đặt mua số lượng lớn khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường. Chẳng hạn, Trường THPT Vũng Tàu trang bị 5.000 khẩu trang cho HS; Trường TH Quang Trung trang bị 1.000 khẩu trang. Theo các nhà trường, trong bối cảnh khẩu trang khan hiếm, nhà trường phải huy động từ nhiều nguồn để có thể đặt mua được số lượng lớn khẩu trang y tế. Ngoài ra, các trường cũng hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải cho HS để dùng trong trường hợp cần thiết.

GV Trường THCS Vũng Tàu làm khẩu trang phủ muối để phòng dịch COVID-19. Ảnh: KHÁNH CHI

TỰ LÀM KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN

Bên cạnh việc đặt mua khẩu trang phòng chống dịch COVID-19, một số trường cũng tự làm khẩu trang. Chẳng hạn, từ thông tin các nhà khoa học thuộc Đại học Alberta (Canada) đưa ra giải pháp dùng khẩu trang tráng muối để tiêu diệt các loại vi rút, vi khuẩn, GV Trường THCS Vũng Tàu đã làm khẩu trang muối - loại khẩu trang được cho là có tính năng sát khuẩn, vượt trội hơn so với khẩu trang thông thường.

Cô Lê Thị Hoài Thư, Tổ trưởng Bộ môn Hóa-Sinh, Trường THCS Vũng Tàu cho hay, mặc dù chưa có hướng dẫn cụ thể, song ngay khi thông tin vừa được công bố, các GV tổ Hóa-Sinh đã tự nghiên cứu cách làm loại khẩu trang này. Cô Thư hướng dẫn: muối tinh và nước sạch được pha theo tỷ lệ 35% muối. Nếu không có dụng cụ đo, có thể cho muối vào nước rồi khuấy tan, khi nào thấy còn đọng lại 1 ít dưới đáy thì lúc này, nước muối đã bão hòa, bảo đảm sự kết tinh tốt nhất. Sau khi đun sôi dung dịch nước muối bão hòa, nhúng đều bề mặt khẩu trang vào dung dịch. Khẩu trang đã nhúng nước muối được treo lên móc, phơi nắng 1 ngày rồi cất vào bịch nilon. Trước khi đeo, nên chải nhẹ mặt trong cho rơi bớt tinh thể muối thừa rồi sử dụng. “Với cách làm này, khẩu trang có thể tái sử dụng nhiều lần. Đây không chỉ là cách hữu hiệu phòng dịch bệnh mà còn là giải pháp ứng phó trong trường hợp khan hiếm khẩu trang”, cô Thư chia sẻ.

Nên dùng khẩu trang khi nào? Các chuyên gia y tế cho rằng, nếu không phải đến nơi tập trung đông người, cơ sở y tế, hay có tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bệnh, thì người dân chỉ cần sử dụng khẩu trang vải thông thường, không nhất thiết phải sử dụng khẩu trang y tế. Tuy nhiên, khi sử dụng khẩu trang vải cần thay khẩu trang vải thường xuyên 4-8 tiếng/lần, hoặc khi khẩu trang có dấu hiệu ẩm ướt. Sau khi thay cần phải bỏ khẩu trang vào túi ni lông và buộc kín. Khẩu trang tái sử dụng phải được giặt sạch sẽ bằng xà bông, nước/bột giặt và phơi dưới ánh nắng trực tiếp, tuyệt đối không bỏ khẩu trang đã sử dụng trực tiếp trong túi áo hoặc giỏ xách như thói quen của một số người. Với học sinh tại các trường, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, HS, GV, nhân viên khi trở lại trường không cần thiết phải đeo khẩu trang liên tục, mà chỉ nên đeo trong những trường hợp cần thiết. Chẳng hạn, trong thời gian học, GV phát hiện HS có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất, cơ quan quản lý để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời. Nhân viên y tế tại trường học có trách nhiệm cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách cho HS. HS, GV, nhân viên khi tiếp xúc với người ho, sốt, khó thở… hoặc phải đến nơi tụ tập đông người cũng cần phải đeo khẩu trang.

Cũng xuất phát từ ý tưởng hành động để góp phần phòng chống dịch COVID-19, ngày 19/2, các giảng viên Trung tâm Phát triển Kỹ năng mềm, Trường ĐH BR-VT đã phát động chương trình “May khẩu trang BVU”. Mục tiêu của chương trình là may khẩu trang vải phục vụ cán bộ, giảng viên, nhân viên và con em cán bộ, giảng viên nhà trường. Dự kiến, đợt 1, trung tâm sẽ may khoảng 1.000 khẩu trang để cung cấp cho nội bộ nhà trường. Đợt 2, trung tâm sẽ may số lượng lớn hơn để phát tặng sinh viên trong trường, trẻ em, người cao tuổi khó khăn, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh BR-VT…

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của các cán bộ, giảng viên bằng những hành động thiết thực như đóng góp nguyên vật liệu, máy may và trực tiếp tham gia các công đoạn thiết kế, cắt, may. Cùng với việc may tập trung tại trường, một số cán bộ, giảng viên còn nhận may sản phẩm tại nhà. Hiện đã có hơn 100 chiếc khẩu trang được hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ cộng đồng. Không chỉ vậy, nhà trường còn mua 10.000 khẩu trang y tế để phát miễn phí cho SV khi đi học trở lại.

NHÓM PHÓNG VIÊN