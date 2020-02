Cùng nhau giữ gìn an ninh, an toàn ở khu dân cư

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ phường 3, TP.Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình gắn với nhiệm vụ của địa phương. Các hoạt động, mô hình đó đã có tác động tích cực đến đời sống người dân.

VỈA HÈ THÔNG THOÁNG

Đường Hoàng Hoa Thám là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm Bãi Trước - Bãi Sau của TP. Vũng Tàu, thường xuyên có đông người dân, khách du lịch qua lại. Tuyến đường này cũng là nơi tập trung nhiều quán ăn, cửa hàng kinh doanh nên thường xuyên bị người kinh doanh lấn chiếm vỉa hè bày hàng hóa, để xe, chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ.

Cuối năm 2016, thực hiện tuyến đường kiểu mẫu xanh-sạch-đẹp, Ban điều hành khu phố 1, phường 3 đã phối hợp công an khu vực, dân quân đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân trong khu phố (đoạn từ số nhà 03 đến số 43 Hoàng Hoa Thám) thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, không xả rác bừa bãi, giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó, vỉa hè trên đoạn đường này đã thông thoáng, quán ăn không bày bàn ghế hay để xe lấn chiếm vỉa hè.

Bà Huỳnh Thị Kim Phượng, chủ quán cháo hào, bánh khọt Cô Năm (15, Hoàng Hoa Thám) chia sẻ: “Những ngày cuối tuần, quán đông khách nhưng tôi giữ đúng cam kết không bày biện bàn ghế tràn ra vỉa hè, sắp xếp xe máy của khách ngay ngắn, chừa lối cho người đi bộ. Mỗi người một tay, cùng nêu cao ý thức giữ gìn văn minh đô thị”.

KHU PHỐ AN TOÀN

Năm 2019, khu phố 1 là khu phố duy nhất của phường 3 đạt khu phố an toàn theo tiêu chí thực hiện phong trào toàn dân xây dựng khu phố an toàn về an ninh trật tự của Công an TP. Vũng Tàu. Trung tá Bùi Văn Tiên, cảnh sát khu vực phường 3 cho biết, nhờ sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và người dân khu phố 1 trong việc xây dựng khu phố bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông nên các tệ nạn xã hội đều giảm qua từng năm. Cụ thể, năm 2017, khu phố xảy ra 8 vụ cướp giật, trộm cắp, ma túy, đến năm 2018, giảm xuống còn 4 vụ và năm 2019 chỉ còn 2 vụ.

Tương tự, trước năm 2017, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn khu phố 2, phường 3 tồn tại nhiều vấn đề như: Buôn bán ma túy, trộm cắp, cướp giật, đổ rác bừa bãi. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường 3, cuối năm 2017, khu phố 2 triển khai mô hình “Vận động nhân dân gắn camera an ninh ở khu phố”. Từ 4 camera an ninh được lắp thí điểm tại hẻm 74, Trương Công Định, đến nay, toàn khu phố đã có 55 camera an ninh tại 12 tổ dân cư. Dự kiến, trong năm 2020, khu phố sẽ vận động người dân lắp đặt thêm 12 camera tại 2 tổ dân cư còn lại. Chi phí lắp đặt camera an ninh do người dân tự nguyện đóng góp.

Ông Nguyễn Văn Sáu, 72 tuổi (11, Huỳnh Khương Ninh) là một trong 169 đảng viên ở tổ dân phố số 9 (Chi bộ 2, phường 3) tiên phong trong việc góp tiền để lắp camera an ninh. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Sự gương mẫu của các đảng viên đã tạo hiệu ứng tốt, được người dân đồng thuận và 100% hộ dân trong tổ 9 đều đóng tiền lắp đặt camera an ninh. “Từ ngày có camera lắp đặt trên đường phố, bà con ai cũng yên tâm về an ninh trật tự. Người dân cũng sợ bị ghi hình, không còn xả rác bừa bãi”, ông Nguyễn Văn Sáu nói.

Người dân khu phố 2, phường 3 theo dõi camera an ninh qua điện thoại.

Hệ thống camera ở các khu phố được kết nối với Công an phường 3 và điện thoại, máy tính riêng của người dân để theo dõi an ninh trật tự ở khu dân cư. Nhờ vậy, nhiều vụ việc về cướp giật, trộm cắp… đã được phát hiện, tố giác và được lực lượng chức năng xử lý kịp thời. Theo bà Đỗ Thị Thùy Linh, Trưởng ban điều hành khu phố 2, nhờ camera an ninh, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện nhiều vụ việc về buôn bán ma túy, trộm cắp, đổ rác, xà bần không đúng nơi quy định. Mô hình này của khu phố 2 đã được UBND TP. Vũng Tàu tặng Giấy khen là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2018-2019.

Bà Trần Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy phường 3 cho biết, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy phường đã triển khai đến cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể phường, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ thực tiễn triển khai, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, có tác động tích cực đến đời sống của người dân. “Qua các phong trào, mô hình được triển khai, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động có chuyển biến tích cực. Tác phong làm việc sâu sát, gần gũi, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các mô hình, cách làm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó, năm 2019, phường 3 đã được Tỉnh ủy tuyên dương điển hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bà Huyền khẳng định.

Bài, ảnh: THI PHONG