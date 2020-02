Bệnh viện Bà Rịa: Ứng dụng hiệu quả phương pháp cấy chỉ điều trị bệnh hen

Hen phế quản là bệnh mãn tính nguy hiểm và có nguy cơ gây đột tử cao. Các phương pháp điều trị tây y có nhiều tác dụng phụ gây hại cho sức khỏe người bệnh. Do đó, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện (BV) Bà Rịa đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng phương pháp cấy chỉ điều trị hen phế quản. Phương pháp này mang lại hiệu quả cao và an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Uyên Chi cấy chỉ điều trị cho một bệnh nhân hen phế quản.

KHỎE HƠN NHỜ CẤY CHỈ

Bà Bùi Thị Xuân, 67 tuổi, ở phường 11, TP. Vũng Tàu bị hen phế quản đã 15 năm nay. Bà đã 2 lần phải nhập viện điều trị trong tình trạng suy hô hấp nặng. Do vậy, bà Xuân thường xuyên phải sử dụng các loại thuốc tây dạng xịt và uống để phòng cơn hen tái phát. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc tây thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ chỉ giúp bà kiểm soát cơn hen chứ không giúp bà cải thiện được sức khỏe.

Cuối năm 2019, qua tư vấn của bác sĩ BV Bà Rịa, bà biết đến phương pháp cấy chỉ điều trị hen có tác dụng phục hồi rất tốt cho những bệnh nhân như bà nên đã đăng ký điều trị bằng phương pháp này. Sau 2 lần cấy chỉ, các cơn ho, khò khè của bà Xuân giảm hẳn, hơi thở không còn khó khăn như trước. Tính đến nay, bà đã thực hiện được 4 lần cấy chỉ và sức khỏe đã cải thiện rõ rệt. “Trước đây, chỉ leo cầu thang có mấy bậc, hoặc đi bộ mấy bước là tôi đã cảm thấy mệt và khó thở. Giờ thì tôi có thể đi bộ được bình thường và làm một số công việc nhà”, bà Xuân bày tỏ.

Tương tự, ông Trần Công Đảo, 72 tuổi ở phường Long Hương, TP. Bà Rịa, phát bệnh hen phế quản từ năm 2018 và đã 5 lần phải nhập viện do lên cơn hen gây suy hô hấp. Ông phải thường xuyên sử dụng thuốc để phòng các cơn hen tái phát. Dù vậy, sức khỏe của ông suy yếu dần, đến nỗi chỉ cần đi bộ một đoạn là ông đã tức ngực, khó thở. Trong đợt khám sức khỏe cho người cao tuổi do BV Bà Rịa tổ chức vào đầu năm 2019, ông được các bác sĩ Khoa Y học cổ truyền của BV tư vấn điều trị bằng phương pháp cấy chỉ. Từ đó, mỗi 2 tuần, ông lại vào BV để cấy chỉ. Sức khỏe của ông ngày càng được cải thiện. Ông nói: “Suốt 1 năm qua, tôi chưa hề bị tái phát cơn hen lần nào và cũng không phải dùng đến thuốc xịt cắt cơn, dù lúc nào tôi cũng mang bên mình để đề phòng. Tôi lại còn có thể đi bộ quãng đường dài, phụ con cháu làm những việc nhà mà trước đây do sức khỏe yếu tôi không thể làm được”.

RÚT NGẮN THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

Phương pháp cấy chỉ điều trị hen phế quản đã được áp dụng thành công cho gần 200 bệnh nhân hen do BV Bà Rịa quản lý điều trị. Những bệnh nhân này sau thời gian cấy chỉ từ 1 đến 4 lần đều cắt được cơn hen và cải thiện sức khỏe rõ rệt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Uyên Chi, Trưởng khoa Y học cổ truyền, BV Bà Rịa cho biết, cấy chỉ là phương pháp điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền. Cơ chế điều trị của phương pháp này là kích thích các huyệt để tái cấu trúc lại chức năng của cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể, làm cho các cơn hen phế quản được khống chế.

Phương pháp này thực hiện khá đơn giản là đưa một đoạn chỉ protein vào vị trí huyệt đạo nhất định nhằm tạo ra các kích thích lâu dài tại vị trí đó tương tự như tác dụng của châm cứu. Phương pháp này giúp ngăn chặn cơn hen phế quản, đồng thời bổ thận, thanh phế, chỉ khái, hóa đờm, tăng miễn dịch để phòng tránh bệnh tái phát. Ngoài ra, phương pháp cấy chỉ còn giúp rút ngắn thời gian điều trị so với những phương pháp khác, trong khi chi phí thấp hơn mà vẫn bảo đảm hiệu quả.

“Chỉ protein được đưa vào vùng cổ của bệnh nhân bằng kim tiêm và sử dụng kim châm cứu để làm nòng đưa chỉ sâu vào vùng huyệt cần điều trị. Bệnh nhân chỉ có cảm giác đau nhẹ như tiêm thuốc và cơn đau qua nhanh khi chỉ đã được đưa vào sâu bên trong”, bác sĩ Uyên Chi mô tả.

Ngoài điều trị hen phế quản, phương pháp cấy chỉ còn được Khoa Y học cổ truyền BV Bà Rịa sử dụng trong điều trị các bệnh lý mãn tính như viêm mũi dị ứng, viêm xoang, liệt, thoái hóa khớp...

