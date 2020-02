Bàn giao 6 xe máy cho công an xã tuần tra, kiểm soát địa bàn

Sáng 20/2, Công an huyện Đất Đỏ đã bàn giao 6 xe máy hiệu Honda Future Fi cho lực lượng công an 6 xã gồm: Láng Dài, Phước Hội, Long Tân, Long Mỹ, Lộc An, Phước Long Thọ. Số phương tiện trên được mua sắm từ nguồn kinh phí do Bộ Công an cấp cho Công an tỉnh BR-VT.

Lãnh đạo Công an huyện Đất Đỏ trao xe cho công an 6 xã trên địa bàn.

Việc trang bị xe mô tô đợt này giúp lực lượng công an xã cơ động trong tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN