Phòng chống dịch Covid -19: Trường học tự chế nước rửa tay sát khuẩn

Chế phẩm vệ sinh tay chứa cồn thường ở dạng dung dịch, dạng gel hoặc dạng bọt. Phần lớn sản phẩm cồn vệ sinh tay chứa isopropanol, ethanol hoặc n-propanol, hoặc kết hợp 2 trong những thành phần này. Một số hóa chất vệ sinh tay chứa cồn kết hợp giữa một loại cồn trên với povidine iodine, triclosan hoặc chlorhexidine gluconate. Do có nhiều ưu việt về hiệu quả diệt khuẩn, mức độ an toàn và tính tiện dụng trong triển khai thực hành, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi việc trang bị dung dịch vệ sinh tay chứa cồn có chất dưỡng da là một chiến lược quan trọng nhằm cải thiện thực hành vệ sinh tay. Cồn có hoạt tính kháng khuẩn cao nhờ khả năng làm biến tính protein. Dung dịch cồn ở nồng độ từ 60% đến 90% có hiệu lực kháng khuẩn tốt nhất. Tuy nhiên, khả năng làm biến tính protein của cồn giảm mạnh khi không có mặt nước, do vậy hiệu lực kháng khuẩn giảm khi vệ sinh tay bằng dung dịch có cồn nồng độ dưới 90%. (Bà Trần Thị Lệ Hà, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Lê Lợi)