Lãnh đạo huyện Châu Đức thăm hỏi, động viên gia đình bị cháy nhà

Sau khi nhận được tin báo gia đình ông Nguyễn Nguyền thuộc tổ 6, thôn Sông Xoài 5, xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) gặp hỏa hoạn, sáng 3/1, lãnh đạo UBND huyện Châu Đức cùng đại diện các ban, ngành thuộc huyện đã tới thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình.

Đoàn lãnh đạo huyện Châu Đức thăm hỏi, động viên và trao 5 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình ông Nguyễn Nguyền.

Trước đó, như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa tin, khoảng 11 giờ sáng 2/1, tại nhà ông Nguyễn Nguyền đã xảy ra vụ cháy nhà gây thiệt hại lớn về tài sản, nguyên nhân cháy được nhận định là do chập điện trong nhà; trong lúc đó ông Nguyền đang cuốc đất tại vườn tiêu của gia đình; khi phát hiện ngọn lửa bùng phát và bốc cháy dữ dội ông chạy ra ngoài hô hoán bà con xung quanh ứng cứu, dập lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy quá to đã thiêu trụi hoàn toàn ngôi nhà gỗ 3 gian và nhiều tài sản trong nhà, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Đến thăm gia đình, lãnh đạo huyện Châu Đức đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Nguyền, mong rằng gia đình sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cũng đề nghị xã, thôn tăng cường tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức cảnh giác với hỏa hoạn tránh gây thiệt hại cho gia đình và có thể ảnh hưởng đến những người thân xung quanh.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH