Công an tỉnh có Phó Giám đốc mới

Công an tỉnh vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng các Phó Giám đốc Công an tỉnh được nhận quyết định điều động, bộ nhiệm lại.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định về việc điều động Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Huỳnh Văn Hải, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trao quyết định điều động đối với Trung tá Trần Thanh Hiển.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chúc mừng các Phó giám đốc Công an tỉnh được nhận quyết định; đồng thời yêu cầu tập thể lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, các Phó giám đốc vừa được điều động, bổ nhiệm lại phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRUNG DUNG