Hàng không tăng cường bay đêm

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cục Hàng không Việt Nam, các Cảng hàng không hay hãng bay đều lên kế hoạch phục vụ chuyến bay đêm. Trong khi đó, tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng hạn chế số lượng người đưa tiễn nhằm giảm ùn tắc trong và ngoài nhà ga.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vào mỗi dịp Tết Nguyên đán luôn rất cao.

TĂNG CƯỜNG BAY ĐÊM

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, dự báo thị trường hàng không Tết Nguyên Đán năm nay tăng trưởng 12% so với Tết 2019 và tăng 22% so với thường lệ. Nhằm phục vụ hành khách di chuyển thuận lợi và an toàn, Cục Hàng không đang phân phối số chuyến bay cho các hãng, trong đó tăng tần suất bay ban đêm (là những chuyến bay sau 21 giờ).

Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) giảm phí dịch vụ sân bay vào ban đêm để khuyến khích các hãng hàng không; chỉ đạo các hãng và sân bay chuẩn bị nguồn nhân lực, đảm bảo 100% quân số ứng trực trong dịp Tết để phục vụ hành khách.

Theo đại diện ACV, đơn vị này đã chuẩn bị nhân lực, bao gồm cả lực lượng an ninh hàng không để phục vụ các chuyến bay đêm tại tất cả các cảng hàng không có đèn đường băng (ngoại trừ sân bay Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau, Rạch Giá).

Thực tế, hoạt động bay đêm trong dịp Tết cao điểm không chỉ giúp giảm tắc nghẽn hạ tầng tại các sân bay mà còn mang đến lợi ích thiết thực cho hành khách. Trong đó, bay đêm giúp cho hành khách tiết kiệm chi phí đến mức tối đa bởi thông thường các chuyến bay đêm luôn có giá vé thấp hơn các chuyến bay ban ngày hoặc trong khung giờ cao điểm.

Khi đặt vé bay ban đêm vào dịp cao điểm nghỉ lễ, hành khách có thể dễ dàng đặt vé, chọn hạng vé, chỗ ngồi, thậm chí đổi vé cũng dễ dàng hơn bình thường.

Mặt khác, bay đêm sẽ giúp hành khách tiết kiệm thời gian di chuyển ra sân bay khi giao thông ban đêm không đông đúc như ban ngày. Bay đêm cũng giúp du khách cải thiện thời gian làm thủ tục, trái ngược với việc người đi máy bay cần xếp hàng rất lâu vào ban ngày để làm thủ tục chuyến bay (check-in), đặc biệt là tại các sân bay lớn.

Theo đại diện thương mại của Bamboo Airways, nhằm giảm tải ùn tắc cho sân bay tại TP.Hồ Chí Minh và để đáp ứng nhu cầu cùa người dân về quê ăn Tết, hãng đã xin cấp thêm giờ cất, hạ cánh (slot) bay đêm.

Được biết, hiện nay Bamboo Airways đang tăng cường triển khai nhiều chuyến bay đêm tại Tân Sơn Nhất đi/đến các sân bay khác, cụ thể là trên đường bay TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng...

HẠN CHẾ NGƯỜI ĐƯA TIỄN DỊP TẾT

Thực tế qua nhiều năm cho thấy, số lượng người đưa tiễn và đón thường đông hơn số người bay dẫn đến tình trạng quá tải ở cả ga đi và ga đến. Lượng xe đưa đón tăng đột biến cũng khiến giao thông khu vực ngoài sân bay ùn tắc nghiêm trọng.

Dịp này, hành khách thường có số kiện hành lý nhiều hơn, thời gian làm thủ tục và ký gửi lâu hơn. Chính vì thế, người dân cần ra sân bay sớm, ít nhất là 2-3 tiếng trước giờ bay.

Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán 2020, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 3,7 triệu lượt khách, với khoảng hơn 25.000 chuyến bay.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Hàng không đã giao nhiệm vụ cho cảng vụ miền Bắc, miền Trung, miền Nam cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại bằng đường hàng không đúng lịch trình, hạn chế số lượng người đón, tiễn tại các sân bay, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất.

Các cảng vụ cũng được giao phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông để không xảy ra ùn tắc giao thông tại sân bay và khu vực lân cận; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại sân bay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

ACV được yêu cầu xây dựng phương án tổ chức đưa, đón khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, hạn chế ùn tắc giao thông tại các đầu mối giao thông trọng điểm như sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, ACV cũng được giao nhiệm vụ tăng cường lực lượng kiểm soát an ninh, an toàn bay tại các sân bay; bố trí nhân lực bảo đảm an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong các ngày cao điểm, trong và sau Tết.

Ngoài ra, Cục Hàng không yêu cầu ACV cần cung cấp thông tin để hành khách chủ động lựa chọn chuyến đi, chỉnh trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, sân bay.

VIỆT HÙNG