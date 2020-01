"ĐẠI TIỆC" PHÁO HOA MỪNG NĂM MỚI CANH TÝ 2020

Chào mừng đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, 7 địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp gồm: TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ cùng các huyện: Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo. Màn pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã làm mãn nhãn người xem.

Mỗi điểm bắn pháo hoa, Bộ CHQS tỉnh bố trí 150 giàn pháo hoa bắn ở độ cao 90-110m, trong thời gian 15 phút. Pháo hoa được bắn theo các chủ đề “Chào mừng năm mới”, “Trăm hoa đua nở”, “Thăng hoa”. Đặc điểm chung của màn pháo hoa tại các địa phương năm nay là được “thiết kế” theo tên của nhiều loài hoa như: Cúc đơn, buông đỏ, liễu rủ, hướng dương, nhụy vòng, chuỗi ngọc…

Pháo hoa ực sáng chào năm mới Canh Tý 2020.

Tại TP. Bà Rịa, sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật “Sóng gọi mùa Xuân”, hàng ngàn người dân vẫn nán lại Quảng trường công viên 27/4 để cùng đón khoảnh khắc giao thừa. Khi thời gian sang năm mới chỉ còn tính bằng giây, những người có mặt cùng đếm ngược từ giây thứ 18 trở xuống và cùng vỡ òa khi những tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, báo hiệu năm mới Canh Tý bắt đầu. Nhiều người dùng điện thoại ghi lại khoảnh thiêng liêng này. Gương mặt ai cũng rạng ngời, hạnh phúc.

Nhiều người dùng điện thoại ghi lại hình ảnh đẹp của pháo hoa tại Quảng trường công viên 27/4, TP. Bà Rịa.

Chị Lại Thị Thu (24 tuổi, đến từ xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) bày tỏ: “Tôi mong năm mới nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với mình, thành công hơn trong công việc và gia đình luôn hạnh phúc”.

Tại Bãi Trước, TP. Vũng Tàu, hàng chục ngàn người dân từ khắp nơi tập trung về Công viên Bãi Trước chờ xem bắn pháo hoa. Khi đồng hồ điểm 10 giây cuối cùng của năm Kỷ Hợi, mọi người cùng đếm ngược về số “0”, cũng là lúc những chùm pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời đêm.

Màn pháo hoa rực rỡ ở Công viên Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.

Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, ở 725B Bình Giã (TP. Vũng Tàu) đưa 2 con đi xem bắn pháo hoa cho hay: “Các màn bắn pháo hoa năm nay thật đẹp, nhiều màu sắc. Tôi mong ước sang năm mới các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc”.

Hòa cùng người dân TP. Vũng Tàu háo hức chờ đón khoảnh khắc giao thừa, bà Jeannette Bierman, 49 tuổi, đến từ Hà Lan chia sẻ: “Tôi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu 3 ngày, tình cờ đúng dịp Tết cổ truyền của các bạn. Vì vậy, tôi đã cùng mọi người chờ xem bắn pháo hoa. Ai nấy cũng tươi vui, thân thiện. Đây là trải nghiệm đầu tiên về Tết cổ truyền Việt Nam và là kỷ niệm tuyệt vời của tôi”.

Một nhóm du khách nước ngoài chờ xem bắn pháo hoa tại Công viên Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.

Cùng thời điểm này, hàng ngàn người dân các phường: Nguyễn An Ninh, phường 9, phường 10, phường 11, phường 12 (TP. Vũng Tàu)… đã đổ về Trung tâm đô thị Chí Linh để thưởng ngoạn màn bắn pháo hoa tại hồ Bàu Trũng. Với điểm bắn giữa hồ, ánh sáng sắc màu từ pháo hoa phản chiếu lên các tòa chung cư cao tầng và mặt hồ, tạo nên hình ảnh lung linh, huyền ảo với người xem.

Màn pháo hoa đêm giao thừa nhiều màu sắc ở TX. Phú Mỹ.

Tại TX. Phú Mỹ, từ khoảng 23 giờ đêm 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, rất đông người dân đã tập trung về Trung tâm định cư - chung cư kết hợp siêu thị 18 tầng. Nhiều người chuẩn bị sẵn điện thoại, máy ảnh để kịp ghi lại hình ảnh đẹp lung linh của các màn bắn pháo hoa. Khi những chùm pháo hoa cuối cùng chấm dứt, mọi người cùng hô vang “Chúc mừng năm mới”, rồi bắt tay chúc nhau năm mới an khang, thịnh vượng.

Tại huyện Châu Đức, càng đến gần thời khắc giao thừa, khu vực Tượng đài chiến thắng Bình Giã càng đông người từ khắp các địa phương trong huyện đổ về. Không khí rộn ràng, tấp nập, vui tươi ngập tràn trong âm thanh pháo hoa nổ bung trên bầu trời. Khi kết thúc màn pháo hoa, nhiều bạn trẻ trao cho nhau những cái ôm nồng thắm, những nụ hôn ngọt ngào và những lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc, may mắn, bình an.

Người dân Châu Đức vỡ òa trong khoảng khắc pháo hoa chào đón chào năm mới.

Chị Trần Thị Yến Khanh (xã Bình Giã) bày tỏ ước vọng: “Sang năm Canh Tý, tôi mong gia đình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Tôi cũng mong quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu và đất nước ta ngày càng phát triển, thịnh vượng”.

Tại huyện Côn Đảo, sau chương trình nghệ thuật chào năm mới, UBND huyện Côn Đảo tổ chức Lễ thượng cờ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân ngước nhìn lên lá Quốc kỳ tung bay giữa biển trời quê hương lộng gió, cùng hát vang Quốc ca trong niềm xúc động, hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020.

Pháo hoa rực rỡ tại Cầu tàu 914, huyện Côn Đảo.

Ngay sau Lễ thượng cờ, hàng ngàn người dân Côn Đảo và du khách tập trung trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, gần di tích Cầu tàu 914 và cùng đếm ngược tới thời khắc giao thừa. Khi kim đồng hồ điểm 0 giờ sáng, là lúc những màn pháo hoa đầu tiên tỏa sáng rực rỡ, lung linh trên bầu trời Côn Đảo, báo hiệu năm mới Canh Tý đã chính thức bắt đầu.

Đôi bạn trẻ chụp hình lưu niệm khi xem pháo hoa tại Cầu tàu 914, huyện Côn Đảo.

Những màn pháo hoa rực rỡ bung nở trong thời khắc giao thừa như muốn gửi gắm bao ước vọng của người dân nơi đảo xa về một năm mới an lành, hạnh phúc cho gia đình và cho quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Tại huyện Đất Đỏ, màn bắn pháo hoa được tổ chức ở khu vực Trung tâm Hành chính huyện. Những màu sắc rực rỡ, tiếng pháo nổ giòn tan cùng tiếng reo hò tán thưởng của người dân mang theo ước vọng một năm mới nhiều thắng lợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đất Đỏ trong năm 2020.

Người dân huyện Đất Đỏ xem bắn pháo hoa tại Trung tâm Hành chính huyện.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, tại các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Người dân đón giao thừa trong niềm hân hoan, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh, không hái hoa, bẻ cành; chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, nhiều người tỏa đến các đình, chùa thắp hương cầu mong may mắn, bình an trong năm mới. Số còn lại trở về nhà đón năm mới bên gia đình, người thân.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ