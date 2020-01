10 sự kiện nổi bật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm 2019 đã qua với những dấu ấn trên quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu bình chọn 10 sự kiện nổi bật trong năm, ghi dấu những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Phần thi của đội Đảng bộ Công an tỉnh tại Vòng chung kết Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh năm 2019”.

1. Tổ chức thành công Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh”

Hội thi do Tỉnh ủy tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2020). Vòng chung kết hội thi diễn ra ngày 18/10. Tham gia hội thi có hơn 700 diễn viên quần chúng đến từ 14 đội, đại diện cho Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và Đảng bộ các cơ quan, DN: Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Công ty CP Cao su Bà Rịa. Trước khi diễn ra Vòng chung kết, các Đảng bộ cấp huyện đã tổ chức hội thi cấp cơ sở. Hội thi đã thực sự tạo không khí sôi nổi, hào hứng với nhiều chương trình ấn tượng, có tính nghệ thuật cao, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đáng chú ý, Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương duy nhất tổ chức hội thi này.

2. TP. Bà Rịa được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ngày 31/5, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP. Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Giai đoạn 2011-2018, tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn thành phố là 705,51 tỷ đồng. Quy hoạch và hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng đến năm 2025; cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư… ngày càng khang trang, hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng.

Ngoài ra, tính đến cuối năm 2019, TP.Bà Rịa là địa phương đầu tiên trong tỉnh không còn hộ nghèo.

3. Khởi công xây dựng Công trình Kho chứa 1 triệu tấn LNG Thị Vải

Ngày 28/10, tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã khởi công xây dựng Công trình Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải.

Kho cảng LNG Thị Vải có khả năng tiếp nhận được tàu vận chuyển LNG trọng tải lên đến 85.000 tấn hàng, với các hạng mục chính của Giai đoạn 1 gồm bồn chứa LNG sức chứa 180.000m3 và các thiết bị công nghệ được thiết kế theo các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế…

Sự xuất hiện của Kho cảng LNG Thị Vải và Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ góp phần đảm bảo cho nhu cầu về khí cũng như điện cho khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ. Lần đầu tiên Việt Nam có nhà máy điện sử dụng LNG.

Tàu vận tải CMA CGM Marco Polo - tàu container lớn nhất chính thức cập cảng CMIT vào ngày 11/1/2019.

4. Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) đón tàu vận tải CMA CGM Marco Polo, là tàu container lớn nhất vào Việt Nam.

Ngày 11/1, Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) thuộc khu cảng Cái Mép - Thị Vải đã đón tàu vận tải CMA CGM Marco Polo, là tàu container lớn nhất vào Việt Nam.

Đây là tàu do Hãng tàu CMA CGM vận hành và khai thác, có trọng tải 187.000 tấn (sức chở gần 17.000TEUs), kết nối và vận chuyển trực tiếp hàng hóa xuất - nhập khẩu của Việt Nam với thị trường Bắc Âu. Với sự kiện đón tàu Marco Polo, Cảng CMIT cũng chính thức đưa vào khai thác hàng tuần dịch vụ tiếp nhận những siêu tàu container.

5. Đăng cai tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 do Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh BR-VT tổ chức, diễn ra từ 23 đến 27/11. Từ nhiều bộ phim gửi về dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra 29 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 20 phim hoạt hình, 16 phim truyện điện ảnh tham gia tranh các giải thưởng của LHP. Đây là sự kiện điện ảnh uy tín, được tổ chức thường niên 2 năm một lần. Tham dự các hoạt động tại Liên hoan Phim có nhiều diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng trong nước.

Trong khuôn khổ Liên hoan đã diễn ra 2 hội thảo “Bối cảnh quay phim tại Việt Nam” và “Nâng cao chất lượng phim Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. Ngoài ra, trong những ngày diễn ra Liên hoan, Ban tổ chức còn chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả tại các rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh; giao lưu giữa các diễn viên, đoàn làm phim với khán giả.

6. Xử lý các “dự án ma” Alibaba

Ngày 13/6/2019, UBND xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế bắt buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng đất tại “Dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 5 (xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) có diện tích hơn 48 ngàn m2 của Công ty CP Địa ốc Alibaba (Tập đoàn địa ốc Alibaba). Tiếp theo, lực lượng chức năng của TX. Phú Mỹ tiếp tục cưỡng chế 06 dự án “ma” còn lại của Công ty CP Địa ốc Alibaba tại TX.Phú Mỹ có diện tích từ 25 – 135 ngàn m2.

Sau khi tỉnh BR-VT quyết liệt xử lý các “dự án ma” nêu trên, xử lý hình sự 04 nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba về hành vi “chống người thi hành công vụ” và “gây rối trật tự công cộng”, các địa phương khác như Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận cũng tiến hành “triệt” các “dự án ma” Alibaba trên địa bàn các địa phương. Bộ Công an cũng đã vào cuộc điều tra và bắt giữ anh em Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7. Đưa tàu cao tốc 2 thân vào hoạt động tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo

Ngày 14/2, tại cảng Cầu Đá (TP Vũng Tàu) Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc đã khai trương đưa vào hoạt động tàu cao tốc hai thân Côn Đảo Express 36, phục vụ người dân, khách du lịch đi tuyến Vũng Tàu ra Côn Đảo và ngược lại.

Tàu Côn Đảo Express 36 là con tàu cao tốc hai thân lớn nhất Việt Nam hiện nay với chiều dài gần 47m, chiều rộng hơn 12m, sức chứa 598 hành khách. Tàu được trang bị 4 máy Roll – Royce MTU đạt tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ (tương đương 60km/giờ). Với tốc độ này, hành trình tàu Côn Đảo Express 36 từ Vũng Tàu đi Côn Đảo hoặc ngược lại chỉ mất 4 tiếng, giảm gần 10 tiếng so với di chuyển bằng tàu thủy thông thường.

8. Tăng thêm 2 tiết tiếng Anh và 1 tiết đọc sách/tuần trong các nhà trường

Bắt đầu từ năm học 2019-2020, ngành GD-ĐT tỉnh đã triển khai 2 nhiệm vụ mới đến các trường học trên toàn tỉnh. Theo đó, HS từ lớp 3 đến lớp 12 tại các trường phổ thông trong toàn tỉnh (trừ HS chuyên Anh) sẽ được học tăng 2 tiết tiếng Anh/tuần so với quy định của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, HS từ lớp 3 đến lớp 5 học 6 tiết/tuần; lớp 9 là 4 tiết/tuần, các lớp 6, 7, 8, 10, 11, 12 học 5 tiết/tuần.

Năm học 2019-2020, các trường học còn tổ chức 1 tiết đọc sách/tuần vào thời gian học chính khóa, nhằm vun đắp tình yêu sách, tạo thói quen đọc sách và mở mang kiến thức cho HS. Qua 1 học kỳ, 2 nhiệm vụ nêu trên đã được hầu hết các trường học thực hiện, bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Đây là những nhiệm vụ riêng của ngành GD-ĐT tỉnh BR-VT.

9. Lần đầu tiên triển khai thành công phẫu thuật ung thư thanh quản

Năm 2019, Bệnh viện Bà Rịa đã triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật ung thư thanh quản, do Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) chuyển giao. Đây là lần đầu tiên bệnh viện đa khoa của tỉnh tiến hành một ca phẫu thuật kỹ thuật cao trong điều trị ung thư thanh quản.

Ngoài kỹ thuật điều trị nói trên, trong năm 2019, Bệnh viện Bà Rịa còn triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật ung thư vú (tháng 2/2019), triển khai liệu trình hóa trị cho bệnh nhân ung thư do Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao. Nhờ đó, những bệnh nhân ung thư đang điều trị ở tuyến trên đã lựa chọn về Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục điều trị.

10. VĐV của BR-VT đoạt 3 huy chương tại SEA Games 30

Tại SEA Games 30 tổ chức ở Philippines trong tháng 12/2019, ở nội dung Judo đối kháng dưới 78kg, nữ võ sĩ Võ Thị Phương Quỳnh (CLB Judo tỉnh BR-VT) đã xuất sắc đánh bại VĐV người Lào Chanthakomman bằng điểm ippon tuyệt đối, đoạt Huy chương đồng ngay trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Còn ở nội dung thi đấu Judo đồng đội nữ tại SEA Games này, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Tiên (CLB Judo tỉnh BR-VT) đã cùng các VĐV Judo (Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Hà Thị Nga) của đoàn thể thao Việt Nam đoạt được Huy chương vàng.

Cũng trong kỳ SEA Games 30, tiền vệ số 17 Trần Nguyễn Bảo Châu (SN 1990, ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) đã cùng đội tuyển nữ Quốc gia đoạt chức vô địch môn bóng đá nữ với tấm Huy chương vàng.

Tháng 1/2019, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) đón tàu vận tải CMA CGM Marco Polo, là tàu container lớn nhất chính thức được đưa vào Việt Nam. Ảnh: TUẤN HÙNG

