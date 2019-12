Nhiều cách làm mới trong hoạt động Đội

Thay vì những lời nhận xét thi đua giữa các liên đội trong tiết chào cờ đầu tuần, nhiều trường TH, THCS đã đổi mới hình thức sinh hoạt bằng giờ ngoại khóa sinh động. Việc đổi mới hình thức sinh hoạt đã góp phần thu hút HS đến với hoạt động Đội.

HS Trường TH Phước Hội, huyện Đất Đỏ ủng hộ phong trào “Thùng giấy tiết kiệm” do Liên đội tổ chức.

Từ năm học 2019-2020, Trường THCS Trương Công Định (TX. Phú Mỹ) đã đổi mới hình thức sinh hoạt đầu tuần với mô hình “Sân chơi nghe nói tiếng Anh”. Theo đó, sân chơi được tổ chức trong tuần cuối cùng của tháng, với nhiều hoạt động như: ca, múa, đố vui theo chủ đề bằng tiếng Anh.

Sáng thứ Hai tuần cuối tháng 12, “Sân chơi” có chủ đề thể hiện cảm xúc. Cô Tổng phụ trách đặt câu hỏi để HS trả lời: “Are you happy today?” (Hôm nay bạn có vui không?), “Which subject do you like the most?” (Bạn thích môn học gì nhất?), “Do you like songs?” (Bạn có thích bài hát không?)… Kèm theo đó, các em sẽ được gợi mở thêm những câu hỏi ngắn tiếp theo, như vì sao lại vui, vì sao lại thích học môn Toán/tiếng Anh? Em sẽ thể hiện một ca khúc chứ?… Toàn bộ hoạt động đối đáp bằng tiếng Anh, nên đòi hỏi HS phải chú ý lắng nghe để trả lời cho đúng. Suốt 30 phút đầu giờ, sân trường rộn tiếng cười, nói, tiếng vỗ tay khích lệ.

Trần Thị Ngân Khánh (lớp 8/5) chia sẻ, em rất thích môn tiếng Anh. “Khi nhà trường tổ chức “Sân chơi nghe nói tiếng Anh”, tụi em đã hưởng ứng sôi nổi. Em đã học được nhiều từ vựng từ các bài hát hoặc qua trò chơi đố chữ. Em cũng đã thuộc khá nhiều ca khúc tiếng Anh và tự tin hát trên sân khấu”, Ngân Khánh chia sẻ.

Cô Lê Thị Thu Hà, GV Tổng phụ trách Đội cho biết, “Sân chơi nghe nói tiếng Anh” thu hút cả HS và GV của trường tham gia. Đặc biệt, vừa luyện tiếng Anh, nhà trường vừa lồng ghép các chủ đề về môi trường, nói không với rác thải nhựa; một cuốn sách bạn yêu thích; Tết cổ truyền… qua đó, giúp các em tự tin và yêu thích môn ngoại ngữ, cũng như yêu thích buổi sinh hoạt đầu tuần hơn.

Tương tự, từ năm học 2019-2020, Trường THCS Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) cũng đã thay đổi cách sinh hoạt để thu hút HS. “Thay vì chào cờ và nhận xét thi đua của các chi đội, năm nay, trường chuyển thành sân chơi văn nghệ. Các lớp luân phiên điều khiển tiết sinh hoạt. Đó có thể là sân khấu hóa một tác phẩm văn học, một nhân vật lịch sử hoặc tổ chức chương trình Rung chuông vàng… Qua đó, các em phát huy được năng khiếu nghệ thuật, đồng thời hiểu kỹ, hiểu sâu hơn về các nhân vật và sự kiện lịch sử”, cô Phạm Thị Thu Huyền, Tổng phụ trách Đội nói.

Chia sẻ về sự thích thú khi tiết sinh hoạt dưới cờ đổi mới, em Võ Thị Thanh Thúy, (lớp 9A2) cho biết trong tiết sinh hoạt đầu tuần, lớp em diễn hoạt cảnh “Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”. “Cả lớp mất gần nửa tháng để lên kịch bản và tự dựng, tập luyện. Khi diễn, cả trường cổ vũ nên ai cũng vui”, Thúy nói.

Phong trào đổi mới hoạt động tại các liên đội TH, THCS đang được được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua giữa các liên đội nói chung, giữa các chi đội cơ sở nói riêng. Một số liên đội tổ chức các hoạt động gắn với phong trào thi đua như: “Trồng cây gây quỹ Đội”, “Vì màu xanh quê hương”, “Sạch nhà - sạch lớp - sạch trường”, “Vệ sinh Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ”, hướng dẫn HS biết chia sẻ với các phong trào: “Thùng tiền giúp bạn”, “Kế hoạch nhỏ”, “Ngân hàng yêu thương”, “Nói lời hay, làm việc tốt”… Từ đó, các em có ý thức hơn khi làm những phần việc cụ thể như: giúp ba mẹ việc nhà; giúp bạn nghèo vượt khó, nhặt được của rơi trả người đánh mất…

Theo chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, toàn tỉnh có 230 liên đội trường TH, THCS với gần 180.000 đội viên. Trong năm học vừa qua, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố đẩy mạnh thực hiện các phong trào: “Người tốt việc tốt”, “Bạn giúp bạn”, “Nuôi heo đất”, “Áo trắng tặng bạn”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi đến trường”... Theo đó, Hội đồng Đội các cấp đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng chăm lo, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho HS.

“Năm học 2019-2020, có 2 phong trào đáng chú ý được các liên đội trường học phát động là: Nâng cao văn hóa đọc trong trường học và Bạn giúp bạn. 2 phong trào này thu hút đông đảo các em đến gần hơn với công tác Đội, giúp các em yêu phong trào Đội hơn”, chị Hồ Thị Ánh Tuyết nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH