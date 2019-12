Nâng cao tay nghề, vững vàng lập nghiệp

Từ năm 2016 đến nay, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT (BCTECH) đào tạo 3 lớp CĐ chất lượng cao cấp độ quốc tế, gồm nghề Cơ điện tử (theo chuẩn của Úc), nghề Hàn và Cắt gọt kim loại (theo chuẩn của Đức). Đây là chương trình đào tạo thí điểm do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) triển khai thí điểm tại 45 trường CĐ trong cả nước. Học những nghề này, SV được học tập theo chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài, khi ra trường dễ dàng tìm kiếm được việc làm.

SV lớp Cơ điện tử trong giờ thực hành.

Đến tháng 2/2020, em Lê Văn Lực cùng 19 SV của lớp Cơ điện tử sẽ tốt nghiệp lớp đào tạo nghề. Thế nhưng, Lực và các bạn đã được 1 DN tại TP.Hồ Chí Minh đồng ý nhận vào làm việc với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Trước đây, Lực đã từng trúng tuyển và nhập học ĐH tại TP.Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp THPT. Nhưng học được 3 học kỳ, Lực cảm thấy không phù hợp nên em đã mạnh dạn từ bỏ và nộp hồ sơ theo học nghề cơ điện tử mà mình yêu thích. Theo học tại trường nghề, ngoài tập trung học chuyên môn theo chương trình của Úc, Lực còn theo học chương trình tiếng Anh để lấy chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu châu Âu. Sau gần 3 năm theo học, Lực vừa có tay nghề vững vàng, vừa có trình độ tiếng Anh chuẩn. Nhờ đó, em được các DN chấp nhận tuyển dụng ngay dù còn 3 tháng nữa em mới tốt nghiệp. Tuy nhiên, Lực cho biết, em dự định phải đợi tốt nghiệp xong mới vào làm việc.

Ngoài nghề Cơ điện tử, tháng 11/2019, BCTECH còn mở thêm 2 lớp nghề Hàn và Cắt gọt kim loại chất lượng cao cấp độ quốc tế theo chuẩn của Đức. Trong thời gian 3,5 năm, các SV được học 2 phần, bao gồm: 5 môn học chung (Pháp luật, Giáo dục quốc phòng và An ninh, tiếng Anh, Tin học, Giáo dục thể chất) theo quy định của Việt Nam; phần chuyên môn, SV học theo chương trình được chuyển giao từ Đức. Theo học các nghề này, khi ra trường SV sẽ được cấp 2 bằng tốt nghiệp: Một bằng tốt nghiệp CĐ của Việt Nam do BCTECH cấp và một bằng tốt nghiệp của Đức (tương đương trình độ bậc 4 theo khung trình độ của Đức). Cùng với đó, SV còn được nâng cao khả năng tiếng Anh. Hơn nữa, đây cũng là những nghề mà thị trường lao động ở trong và ngoài nước đang thiếu nguồn nhân lực. Do vậy, khi học xong nghề Hàn và Cắt gọt kim loại theo chương trình của Đức, SV được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp nên đủ sức cạnh tranh với thị trường lao động thế giới.

Em Nguyễn Tấn Dũng, lớp Cắt gọt kim loại cho biết, học nghề tại lớp chất lượng cao theo chuẩn của Đức có cơ hội việc làm rộng mở. Bởi em sẽ được cấp 2 bằng tốt nghiệp, trong đó một bằng của Đức có giá trị quốc tế sẽ giúp em dễ dàng tìm được việc làm trong và ngoài nước. Theo dự kiến của Dũng, sau khi học xong, em muốn đi xuất khẩu lao động tại Đức và Hàn Quốc. Dũng nói: “Em thấy các DN trong các KCN ở Việt Nam cũng như trên thế giới đang rất cần lao động có tay nghề về cắt gọt kim loại. Do vậy, khi học nghề này ra, em có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, mang lại cho mình thu nhập tốt”.

Thầy Võ Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng BCTECH cho biết, thực hiện chương trình đào tạo thí điểm 3 lớp nghề CĐ chất lượng cao cấp độ quốc tế theo chuẩn của Úc và Đức, nhà trường đã cử 4 GV/nghề sang các nước này để đào tạo. Trong thời gian 5 tháng, các GV được học tập và chuyển giao về chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm và ứng dụng công nghệ đào tạo vào dạy học đạt chuẩn theo chương trình của 2 nước. Do những lớp học này thuộc lớp chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế nên đầu vào có những quy định, tiêu chuẩn cao hơn so với những ngành nghề khác như xét tuyển học bạ lớp 12, kiểm tra năng lực tiếng Anh. Để bảo đảm chất lượng đào tạo tốt nhất, mỗi lớp đào tạo nghề này thường hạn chế số lượng, chỉ từ 16-20 em/lớp. Trong quá trình học tập, BCTECH tạo nhiều điều kiện, ưu tiên về cơ sở vật chất, trang thiết bị và môi trường học tập để bảo đảm đạt chuẩn cũng như giúp SV nhanh chóng bắt nhịp được chương trình đào tạo hiện đại của nước ngoài.

Ngoài GV của BCTECH trực tiếp giảng dạy, theo định kỳ các chuyên gia của Úc và Đức sẽ sang trường khảo sát, kiểm tra, đánh giá chương trình đào tạo và giảng dạy một số giờ học cho SV. Trong thời gian học, SV vừa học song song lý thuyết và thực hành tại trường và trải nghiệm thực tế công việc tại các DN. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, các em có tay nghề vững vàng và tự tin để xin việc làm. Ngoài ra, việc tổ chức đào tạo thí điểm các lớp chất lượng cao cấp độ quốc tế theo chuẩn của Úc và Đức còn mang lại cho BCTECH cơ hội học hỏi, tham khảo và áp dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến vào việc giảng dạy các ngành nghề khác của trường.

